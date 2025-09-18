מהדורת "חומש הגיבורים", ביוזמת עמותת 'מנציחים', יוצאת לאור לאחר שנה של עבודה עם עשרות תחקירניות ובהשקעה של מיליון וחצי שקלים.

המהדורה תכלול חמישה חומשי תורה, כאשר בכל עמוד יונצח נופל בדבר תורה מותאם אישית, לצד הביוגרפיה שלו ודברי זיכרון.

"בכל בית יהודי בישראל וברחבי העולם יזכרו את החיילים הגיבורים שנפלו", אומר יהודה לנצקרון, מייסד העמותה.

בימים אלה יוצא לאור סט חומשים מיוחד, לאחר שנה של עבודה אינטנסיבית, שינציח את זכר החיילים שנפלו במלחמת חרבות ברזל. 818 משפחות שכולות יזכו לראות את יקיריהן מונצחים בחומשים שבהם יקראו יהודים ברחבי העולם מדי שבוע.

תורה וזיכרון: מהדורה מרגשת צילום: עמותת "מנציחים"

יהודה לנצקרון, מייסד עמותת "מנציחים", שעומד מאחורי הפרויקט, הוא אח שכול - אחיו הצעיר, נפתלי בן ציון הי"ד, נרצח בפיגוע לפני 24 שנה. הוא עומד מאחורי המיזם המיוחד שנועד להנציח את זכר הנופלים. המהדורה המיוחדת של החומשים תיקרא "חומש הגיבורים", ותנציח 818 חיילים ואנשי כוחות ביטחון שנפלו במלחמת חרבות ברזל.

כל נופל יקבל עמוד שלם, הכולל את פרטיו האישיים, דברי זיכרון מהמשפחה ודבר תורה מיוחד שכתב רב לזכרו - דבר תורה המתחבר למורשת האישית של החייל ולפרשת השבוע שבה הוא מופיע.

דדי שמחי, אביו של גיא שנפל בשביעי באוקטובר לאחר שנלחם במחבלים בידיים חשופות והציל עשרות אנשים, מתרגש כשהוא מספר על משמעות ההנצחה:

"אני חושב שפרויקט ההנצחה הזה הוא חשוב מאוד, כי הוא מחבר את הגבורה היהודית ב-2023 וב-2024, במלחמת חרבות ברזל, לגבורה היהודית בת אלפי שנים. יש פה חיבור של דם, חיבור של היסטוריה, חיבור של גבורה, וחיבור של אמונה - כל אחד בדרכו שלו. ולכן אני מאוד מתחבר להנצחה הזאת דרך החומש. כאשר מדי שבת יקראו בחומש ויראו את סיפורי הגבורה של כל הלוחמים והלוחמות - בעיניי החומש צריך להיות לא רק בכל בית כנסת, אלא בכל בית. זה התנ"ך החדש, החומש החדש שמחובר לאקטואליה ולגבורה היהודית של דורנו".

סמ"ר גיא שמחי ז"ל צילום: באדיבות המשפחה

במיזם ההנצחה המיוחד השתתפו מעל 400 רבנים מהגדולים שבציונות הדתית - הרב שלמה אבינר, הרב יעקב שפירא, הרב מיכה הלוי, הרב יצחק שילת ועוד רבים נוספים. כל רב קיבל מידע על הנופל שעליו הוא כותב, ויצר דבר תורה אישי המתאים לאופיו ולמורשתו של החייל הנופל.

התהליך היה מורכב ומרגש: צוות של עשרות עובדים עבד למעלה משנה בתיאום מול כל משפחה, לגיוס החומרים הנדרשים, אותם העבירו לרבנים. עורכים תורניים מקצועיים התאימו את דברי התורה לכל נופל, תוך שמירה על הקשר בין דבר התורה לבין החייל אותו הוא מנציח.

ליאור מן, אחותה של עמית מן שנפלה בשביעי באוקטובר בעת ששימשה כפרמדיקית בקיבוץ בארי, מתרגשת כשהיא מספרת על המשמעות המיוחדת של ההנצחה:

"ההנצחה של עמית שלנו בחמשה חומשי התורה מרגשת אותנו מאוד, בפרט שעמית נרצחה בשמחת תורה. העניין של תורת ישראל הוא האינסופיות - זה משהו שכולנו מחוברות אליו כשאנחנו מרגישות וחושבות על עמית שלנו. אנחנו יודעות שהיא תמיד איתנו, שזה לעולם לא ייגמר, ושבאמת יום אחד נחזור וניפגש. יש כאן גם סגירת מעגל לעמית - אבא שלנו, זיכרונו לברכה, נהג לעשות קידוש עם דבר תורה על פרשת השבוע, ועמית הייתה מאוד מחוברת לזה. אחרי שהוא נפטר, עמית לקחה על עצמה את הקידוש, וכל שבת הייתה פותחת את הספר של אבא שלי וקוראת את מה שהוא כתב על אותה פרשת שבוע. זה קשר מיוחד בין עמית, אבא שלנו, והתורה הנצחית של עם ישראל".

בחומש יונצחו גם חיילים ערבים, דרוזים ונוצרים שנפלו למען המדינה, כאשר דברי התורה נכתבו במיוחד כך שיתאימו גם להם. כל דף בחומש יהפוך למקום זיכרון קבוע שייקרא מדי שבוע בבתי כנסת וישיבות ברחבי העולם.

כל משפחה של נופל תקבל את סט החומשים כשי מהעמותה. לאחר מכן, בימים הקרובים, ייצא החומש המיוחד לשיווק לבתי כנסת, מוסדות חינוך, ארגונים ולכל בית יהודי ציוני - כדי שבאמת יזכרו אותם בכל בית כנסת ברחבי הארץ והעולם.

עמותת "מנציחים" מפעילה גם פרויקט נוסף של שיקום וחידוש ספרי תורה פסולים - אותם מתקנים ומכניסים כספרי תורה כשרים לזכר הנופלים, לבתי כנסיות וקהילות יהודיות ברחבי העולם.

"המיזם מבטיח שבכל שבת, כאשר יהודים ברחבי העולם יפתחו את החומש לקריאת פרשת השבוע - הם יזכרו את החיילים שנפלו למען עם ישראל", אומר לנצקרון. "כך יהפכו הנופלים לחלק בלתי נפרד מהמסורת הנצח של העם היהודי מדי שבוע, וייזכרו לתמיד - בכל בית ובכל בית כנסת ברחבי העולם".

