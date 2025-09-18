ויכוח סוער התפתח אתמול בוועדת הכלכלה של הכנסת סביב מחירי התחבורה הציבורית הגבוהים לתושבי ביתר עילית.

יו"ר הוועדה דוד ביטן תקף בחריפות את נציגי משרד התחבורה שלא הציגו פתרון לבעיה.

הדיון התקיים ביוזמת ח"כ מאיר פרוש וראש עיריית ביתר מאיר רובינשטיין. הבעיה נוגעת לביטול האפשרות לרכוש חופשי חודשי מקומי בעיר, מה שגורם לילדים הנוסעים רק מהבית למוסדות החינוך לשלם מאות אחוזים יותר מבעבר.

נציגי משרד התחבורה הסבירו כי הסיבה להכללת ביתר במטרופולין ירושלים היא הנסיעות היומיות הרבות בין הערים. הם גם טענו שהמחירים הגבוהים נובעים מאיכות השירות הגבוהה בעיר.

ביטן זעם על ההסברים: "וכי תושבי ביתר צריכים להפסיק לנסוע לירושלים כדי שהילדים יקבלו הנחה? הצגתם רפורמה שנועדה כביכול להקל על האזרחים הנוסעים בתחבורה ציבורית, וכעת אתם מספרים שיש כאלה שנפגעו מהרפורמה ומשלמים הרבה יותר כסף?"

יו"ר הוועדה תקף את השרה רגב: "השרה הציגה את הרפורמה וסיפרה כי היא דואגת להטבות עבור האזרחים. עכשיו אתם מספרים סיפורים שיש כאלה שנפגעו? אם הרפורמה לא טובה, תתקנו אותה!"

נציג משרד האוצר טען כי שינוי הרפורמה יוביל לדרישות נוספות מערים אחרות ולהוצאה של מאות מיליוני שקלים, ושאל האם תושבי ביתר יסכימו לשלם פחות בתמורה לשירות פחות טוב.

ח"כ פרוש הגיב: "האם המדינה מעוניינת לעודד את האזרחים להשתמש בשירותי התחבורה הציבורית, או רוצה לפגוע בעיר המעודדת שימוש בתחבורה ציבורית?"

מאחר שלא הוצג פתרון, קבע ביטן דיון נוסף ואיים לזמן את השרה רגב להתייצבות אישית בוועדה. "רפורמה צריכה להועיל, ולא להיפך", סיכם.

מנכ"ל עיריית ביתר הבהיר כי הטענה המשפטית של המשרדים אינה רלוונטית, שכן בג"ץ לא דן בנושא הספציפי הזה.