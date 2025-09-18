במעמד מרשים נחנך השבוע בית חב"ד חדש בקומה ה-27 של המגדל המרכזי במוסקבה סיטי, מה שהופך אותו לבית חב"ד הגבוה ביותר בעולם.

המעמד התקיים בהשתתפות רבה הראשי של רוסיה הרב בערל לאזאר ובכירים יהודים נוספים.

המרכז החדש ממוקם בלב השכונה העסקית היוקרתית של מוסקבה, שבה עוברים ועובדים מדי יום מאות אלפי אנשים, כולל אנשי עסקים יהודים רבים.

הפעילות היהודית באזור החלה לפני מספר שנים עם הקמת בית כנסת בקניון 'אפי-מול', והמשיכה בפתיחת בית חב"ד לפני כחמש שנים.

במעמד קביעת המזוזות השתתפו הנגיד לוי לבייב, הנגיד הרב יהודה דווידוב, נשיא איגוד הקהילות הרב אלכסנדר ברדא, ומנהל הקהילה היהודית הרב מרדכי ויסברג.

את תקיעת השופר לחודש אלול ביצע הרב צבי רודרמן, חותנו של מנהל המקום, העומד בראש בית חב"ד בשכונת מחנה יהודה בירושלים.

המרכז החדש מיועד לפעילות עם אנשי העסקים, משפחות יהודיות המתגוררות באזור ונוער יהודי. התפילות הרגילות והסעודות בשבתות ומועדים ימשיכו להתקיים בבית הכנסת הקיים בקומת הקרקע של הקניון.

האורחים סיירו במקום והתפעלו מהנוף של העיר הגדולה הנשקף מהגובה הרב. המקום שופץ והותאם במיוחד לפעילות הקהילתית הרחבה המתוכננת באזור.

בית חב"ד החדש מצטרף לעשרות בתי חב"ד אחרים הפועלים ברחבי מוסקבה, במטרה לספק שירותים דתיים ותרבותיים ליהודי הבירה הרוסית. המרכז מהווה ציון דרך בפעילות חב"ד העולמית ומסמל את התחזקות הקהילה היהודית ברוסיה.