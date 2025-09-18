הילד הבלתי נראה

למה אתה לא יכול להיות כמו אחיך?" - המשפט הזה, גם אם הוא נותר בלב ולא נאמר בקול רם, חושף בעיה עמוקה. בעולם שמעודד תחרותיות ומחפש תמיד את הבולטים, הילדים ה"שקטים" נעלמים ברקע.

בכל כיתה יש את הילדים שתמיד מרימים יד, תמיד בראש השיחה, תמיד מקבלים את השבחים. ויש את הילדים האחרים - אלה שיושבים בשורה האחרונה, לא מטרידים, לא תובעים תשומת לב מיוחדת.

אבל מה קורה כשאנחנו כהורים "מתרכזים" רק בילדים הראשונים? מה קורה למי שלא צועק, לא תובע, לא דורש זמן ותשומת לב? איך מזהים את הכישרונות הנסתרים שיש בילדים האלו ואיך גורמים להם להאמין שגם להם יש משהו מיוחד להציע?

הרב יוני לביא מציע מבט חדש על הילד שמסתתר בצל אחיו ואיך זה קשור לראש השנה:

