העיתון 'דה מרקר' פרסם את רשימת 100 המשפיעים של השנה האחרונה. הרשימה כוללת דמויות בולטות מהמערכת הפוליטית, הכלכלית והציבורית בישראל.

בראש הרשימה דורג מנכ"ל וויז אסף רפפורט. במקום השלישי הופיע ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, ומיד אחריו במקום הרביעי שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

עמית סגל וינון מגל שובצו במקום ה-13 תחת הכותרת "שכחו איך להיות עיתונאים". במקום ה-19 הופיעו ראשי המועצות ישראל גנץ ויוסי דגן תחת הכותרת "הלובי החזק בכנסת".

המקום ה-20 ניתן לשי אהרונוביץ, מנהל רשות המיסים שמונה על ידי שר האוצר, ולאמיר דהן מנהל מס רכוש ברשות המיסים.

עוד ברשימה: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במקום ה-29, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר במקום ה-31. במקום ה-43 נמצאים רבנים מהציונות הדתית: הרב חיים גנץ, הרב דוד דודקביץ', הרב שמעון כהן והרב חיים ירוחם סמוטריץ', "מועצת החכמים של הציונות הדתית".

חנמאל דורפמן ובנצי גופשטיין במקום ה-52. השרה אורית סטרוק, השר עמיחי אליהו וחבר הכנסת צבי סוכות במקום 73 תחת הכותרת "אידיאולוגים נוקשים מעצבים אסטרטגיה לישראל".

כניסה מעניינת נרשמה במקום ה-77, בו הופיעו יהודה אליהו ראש מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון, שריה דמסקי ראש מטה שר האוצר וישראל מלאכי משנה למנכ"ל משרד האוצר.