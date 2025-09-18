סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין השתתף הבוקר (חמישי) בטקס הפרישה של השופט יוסף אלרון מבית המשפט העליון, בהגיעו לגיל פרישה.

"הכוח לשלול חירותו של אדם, הכוח להטיל עליו את הכתם של הרשעה בפלילים, הם מהסמכויות רבות העוצמה שיש בידי בן אנוש במדינה דמוקרטית", אמר לוין בטקס. "כהונתך כשופט הייתה דוגמה ומופת לאופן שבו יש לגשת למלאכה מורכבת זו. בשנות כהונתך בבית המשפט העליון הפכת לראש וראשון בתחום הפלילי.".

לוין אמר לאלרון: "פעלת תמיד על בסיס ידע משפטי עצום ותוך העמקה בעובדות הצריכות לכל מקרה. עשית זאת מתוך הבנה של חולשת האזרח, אל מול כוחן של מערכות השלטון".

בהתייחסות למערכת המשפט אמר לוין: "עם פרישת השופט אלרון פחות מספר שופטי בית המשפט העליון ל-11. החסרון שאנו כבר מרגישים עם סיום כהונתו הוא ברור לעין כל. גיוון המערכת ומינוי שופטים בעלי רקע והשקפת עולם שונים זה מזה, הם הנתיב להשלמת הרכב בית המשפט העליון, בדרך שתוסיף לו עוצמה מקצועית ותשיב לו את אמון הציבור".

היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב מיארה אמרה בטקס: "אנו עדים לניסיונות חוזרים ונשנים לפגוע בעצמאות השיפוטית, ניסיונות להלך אימים על היושבים בדין, דה-לגיטימציה לשופטים ואי-מינוי שופטים".

"חמורות מכל הקריאות של גורמים בכירים ברשות המבצעת כי אין בכוונתם לבצע צווים שיפוטיים. קריאה שלא לכבד צווים שיפוטיים היא לא רפורמה משפטית - זו קריאה לריסוק הדמוקרטיה. מדינה ללא דין", אמרה כשהשר לוין נוכח באולם.