מפגש מרגש התקיים בבית אורנית של עזר מציון, כאשר ד"ר איימי רוטנברג, רופאה יהודיה בת 64 ממסצ'וסטס שבארה"ב, פגשה לראשונה את האישה שתרמה לה מח עצם והצילה את חייה.

רוטנברג מתמודדת זה 11 שנים עם מחלת הסרטן. בשנת 2014 חלתה בסרטן השד ובסרטן השחלות והחלימה. בשנה שעברה אובחנה עם לוקמיה, והייתה זקוקה בדחיפות להשתלת מח עצם שתציל את חייה.

לאחר חיפושים במאגרי מח העצם הבינלאומיים, נמצאה לה תורמת בהתאמה מלאה מתוך המאגר הלאומי של עזר מציון - המאגר היהודי הגדול בעולם, שבו למעלה מ־1,300,000 דגימות.

מאיה בן יצחק, בת 24, קיבלה ביום הולדתה טלפון מעזר מציון עם הבשורה כי נמצאה מתאימה להצלת חייה של אישה שלא הכירה. היא נרתמה לתהליך התרומה ללא היסוס. התרומה הועברה מידית מישראל לארצות הברית, שם עברה ד"ר רוטנברג את ההשתלה בבית החולים בבוסטון. ההשתלה עברה בהצלחה, ורוטנברג החלימה.

בזכות תרומתכם - נוכל לאתר את המאיה הבאה שתציל חיים

לאחר שנה של אנונימיות הדדית, נודע למאיה בן יצחק מי הייתה מקבלת התרומה. למרבה ההפתעה, התברר כי גם לה יש שורשים אמריקניים - היא גדלה בשיקגו, ובשנת 2019 עלתה לישראל כדי להתגייס לצה"ל כחיילת בודדה. ביום גיוסה לבקו"ם נתנה דגימת רוק והצטרפה למאגר מח העצם הלאומי של עזר מציון.

מאז שחרורה מצה"ל, בן יצחק לומדת קלינאות תקשורת באוניברסיטת תל אביב. כשהתאפשר המפגש, ד"ר רוטנברג טסה במיוחד לישראל כדי לפגוש את האישה שהצילה את חייה.

מאיה בן יצחק סיפרה, "ביום ההולדת שלי, לפני שנה וחצי, קיבלתי הודעה על התאמה, ומאז התהליך עבר בצורה חלקה לגמרי. זכיתי להכיר את איימי, היא תוכל להעיד בעצמה שיש לנו קשר מדהים בינינו, קשר מאוד מיוחד. להיות חלק מזה זה צעד משנה חיים - זו המתנה הכי גדולה שיכולתי לבקש ליום ההולדת".

ד"ר רוטנברג הוסיפה, "כשהרופא אמר לי שיש לי התאמה והיא בישראל - אמרתי וואו, זה מדהים. אני מודה לתורמת שלי כל יום ויום. אני מדברת איתה המון, הודיתי לה ואמרתי לה כמה אני מלאת הערכה כלפיה. לפני שפגשתי את התורמת חשבתי שצריך הרבה נדיבות ואנרגיה להסכים ככה לתרום - ולעזור למישהו ממקום אחר בעולם ולהציל את חייו, כשאתה לא יודע למי זה הולך, את מי זה מציל, ועדיין להגיד כן - זה מטורף. תודה רבה על כך שאמרת כן, ותודה רבה על כך שהשקעת את זמנך בכדי להציל חיים. ובעיקר תודה על כך שהצלת את חיי".

מייסדת ומנהלת מאגר מח העצם הלאומי של עזר מציון, ד"ר ברכה זיסר, סיכמה, "הסיפור המדהים של איימי ומאיה מסמן אולי יותר מכל את הערבות היהודית שמתגלה במלוא תפארתה. העובדה שמאיה לא חשבה פעמיים והחליטה להעניק חיים לאישה שלא הכירה היא מודל לכל אחד ואחת מאיתנו, כאשר 'כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא'".

התרומה שלכם - הדרך לבדוק, למצוא, ולהציל