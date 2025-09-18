מקורות באיחוד האמירויות אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי באבו דאבי לא נשקל ניתוק מלא של היחסים עם ישראל, גם במקרה של סיפוח יהודה ושומרון.

עם זאת, הבהירו כי צעד כזה יגרור ירידה בדרג היחסים ואף עלול להביא להחזרת השגריר האמירתי מתל אביב.

לדבריו, "לאחר אינספור שיחות עם גורמים בכירים באמירויות, שאיתם אני בקשר אישי ורציף לאורך שנים, גם אני קיבלתי מסר חד: החלת הריבונות לא תבטל את הסכמי אברהם. מחיר דיפלומטי כן, ביטול ההסכמים לא".

הוא הוסיף כי "האמת פשוטה - גם אם מישהו היה טוען אחרת, זה לא יכול לעצור אותנו. ריבונות על יהודה ושומרון היא מהלך חיוני שיחזק את מעמדה של ישראל, יסיר כל ספק לגבי עתיד האזור, וישדר לעולם עוצמה. זה הרגע שלנו, והזדמנות היסטורית כזו לא תחזור".