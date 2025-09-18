הפרקליטות הצבאית הודיעה היום (חמישי) על כוונתה להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד אלוף-משנה (במיל') יואב ירום, ששימש רמ"ט גולני, בגין מעורבותו בנסיבות מותם של סמל גור קהתי וחוקר ארץ ישראל זאב (ז'אבו) ארליך בלבנון, לפני כ-10 חודשים.

בפרקליטות מתכוונים להאשים את ירום בהמתה בקלות דעת.

סמל קהתי (20) מהמושב ניר בנים, שירת כלוחם בגדוד 13 בגולני, ונפל בנובמבר אשתקד בקרב במבצר ארכיאולוגי בדרום לבנון, לצד החוקר זאב (ז'אבו) חנוך ארליך (70), ממקימי היישוב עפרה. באירוע נפצע באורח קשה קצין מגדוד 13. אלוף-משנה ירום נפצע בתקרית באורח בינוני.

ימים לאחר התקרית, ירום הודיע כי הוא מבקש לסיים את תפקידו בעקבות האירוע הקשה. הוא כתב אז כי "לאור הערכים עליהם חונכתי ולהם הטפתי, בהיותי 'נאה דורש נאה מקיים', אני מאמין שעליי לקחת אחריות פיקודית על האירוע".

מטעם משפחת קהתי נמסר: "המשפחה השכולה עודכנה על ההחלטה להעמיד לדין את אל"ם (מיל') יואב ירום בכפוף לשימוע בעבירה של המתה בקלות דעת. בעיני המשפחה, ההחלטה להעמיד לדין את הקצין בעבירה זו של פשע חמור מתחייבת לאור ההתנהלות הפלילית המופקרת שלו שגרמה לטרגדיה. לא יהיה בכך כדי להשיב את גור ז"ל, אבל בתקווה הדבר יתרום להרתעה של אחרים בעתיד. המשפחה השכולה לא קיבלה עדיין עדכון לגבי הצעדים הפליליים שיינקטו נגד קצינים אחרים שהיו מעורבים באירוע".

ז'אבו ארליך, שהיה רס"ן במילואים, התנדב לשירות עד גיל 70. בצבא הוחלט להכיר בו כחלל צה"ל ולערוך לו קבורה צבאית. הוא הותיר אחריו את אשתו תמר, שישה ילדים ונכדים.