עו"ד אפרים דמרי, פרקליטם של כמה מלוחמי כוח מאה, מתייחס בראיון לערוץ 7 לקביעת הפרקליטות ולפיה הדלפת סרטון העלילה לא פגעה בביטחון המדינה ומשום כך אין כוונה לחקור את האירוע.

דמרי מזכיר שחקירת האירוע התבקשה בעקבות עתירה שהלוחמים הגישו לבג"ץ. שופטי בג"ץ ביקשו לדעת מה קורה עם חקירת האירוע ובמענה הודיעה הפרקליטות שהפצ"רית מינתה את הסגן שלה לחקור את הפרשה. "זו התוצאה כשאתה ממנה את הסגן שלך לחקור את ההדלפה של הסרטון כשהבוס שלו חשוד בכך. זו התוצאה", אומר דמרי.

בדבריו דוחה עו"ד דמרי את טענות הפרקליטות שלפיהן לא הייתה פגיעה בביטחון המדינה. "בוודאות מוחלטת אני יכול לומר שאותו סרטון מזויף הגיע לקרוב למאה מיליון צפיות בכל העולם. דו"ח משרד החוץ קובע שהאנטישמיות גברה פי כמה וכמה כלפי יהודים בעקבות הסרטון. הסרטון הזה ביזה את החיילים שלנו בכל מקום בעולם כאנסים".

על קלות החקירה שנדרשה בפרשה מסביר דמרי כי הסרטון היה בידיהם של לא יותר משישה אנשים בתחילת הדרך, הפצ"רית, סגנה ועוד כשלושה או ארבעה אנשים, "הסרטון בהתחלה לא היה בידי הסנגורית", הוא מציין. החקירה היעילה והמהירה ביותר שהייתה דרושה באירוע כללה בסך הכול פתיחה של מכשירי הטלפון, "בודקים אצל מי היה הסרטון, למי הסרטון נשלח ובכך מגלים מי הדליף את הסרטון המזויף, האידיוטי, המטומטם והשקרי הזה שגרם לפגיעה קשה בביטחון המדינה כי אנחנו יודעים היום מה הסרטון הזה עשה לחטופים. ברור לנו שהסרטון מזויף, אבל אף אחד בעולם לא מאמין לכך שהסרטון מזויף. ציפינו שדובר צה"ל ייצא בהצהרה מסודרת ובה הוא יאמר שהסרטון מזויף ושייתן גיבוי לחיילים שלנו ויבהיר שהם לא אנסים אלא גיבורים וצדיקים".

על המחבל המתלונן מוסיף דמרי ומציין כי "מדובר באחד מרבי המרצחים ולא בשוטר תנועה. מדובר במחבל ארור שפגע אנושות, טבח, רצח, אנס ושרף. אסור לתת לו גיבוי ואנחנו רואים שמתארים אותו כמסכן ותמים. זו הזיה. מי שצריך לקבל גיבוי הם חיילי צה"ל, כולל חקירה פלילית על הדלפת הסרטון".

בנקודה זו אנחנו שואלים את עו"ד דמרי מדוע האירוע מכונה כ"הדלפה", שהרי כאשר הפרקליטות הצבאית נשאלה מדוע הסרטון יצא התקבל הסבר ולפיו אנשי הפרקליטות הותקפו ציבורית והיה צורך להרגיע את הסערה והמתקפה שספגו אנשי הפרקליטות הצבאית. המשמעות של הדברים היא שמסירת הסרטון לחדשות 12 לא הייתה הדלפה בידי גורם עלום או צעד מקרי, אלא מהלך מחושב ומתוכנן שמאחוריו סיבה. על כך משיב דמרי ואומר כי נעשה שימוש במינוח 'הדלפה' מאחר ומדובר בחלק מחומר חקירה שאסור היה להוציא.

"זה נעשה על מנת לפגוע בחיילי צה"ל. המטרה שלהם הייתה להוציא את עצמם כמי שלא סתם מגישים כתב אישום ובקשה להארכות מעצר נגד חיילי צה"ל. בסוף הם יצאו אבלים, כי חיילים שלנו לא ביצעו את המעשים שייחסו להם בהתחלה. נכון שיש כתב אישום שמייחס להם תקיפה הגורמת חבלה של ממש, אז זה שהם הרביצו מכות ושברו עצמות למחבל נוח'בה, זה מגיע לו כמי שעשה מה שעשה, התגרה בהם וקודם לכן הטריד חיילת. אסור לתת לחלאת האדם הזה פרס. ציפיתי לגיבוי מלא ולצערי הרב לא קיבלנו".

עוד שאלנו את עורך הדין דמרי אם לאחר סירובה של הפרקליטות לחקור את האירוע, יש דרך כלשהי להגיע לחקר האמת, ודמרי משיב בשלילה: "לצערינו הרב כנראה שלא נגיע לחקר". עם זאת דמרי מציין כי הוא בוחן את האפשרויות הקיימות בחוק לערעור על ההחלטה או כל דרך אחרת שתביא בכל זאת לפתרון.