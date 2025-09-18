אימה של השרה לשוויון חברתי מאי גולן התייצבה היום (חמישי) לחקירה במטה להב 433.

במשטרה טוענים כי במהלך החקירה ביקשה האם הפסקה, ואז לקחה אותה השרה גולן מהמקום ונסעה עמה. "היא גורמת לשיבוש חקירה", מסרו גורמים המעורים בפרטים.

השרה הסבירה כי "לאחר כשעה של חקירה, הוציאו החוקרות את האם מחדר החקירות. האם הייתה נסערת מאוד ורעדה בכל חלקי גופה, והשרה גולן לקחה אותה באופן מידי לביתה להתאושש והזמינה לה רופא".

עוד מסרה כי "בסיום התייעצות עם רופא הוזמן צוות מד"א שבדק את אמה של השרה בביתה וקבע כי לחץ הדם שלה עלה עקב סטרס עמוק וניכר כי חוותה התקף חרדה והיא צריכה להימנע מעוד התקפי לחץ כאלה שמסכנים מאוד את בריאותה הרעועה".

במשטרה הסבירו את הצורך בחקירת השתיים, "אנחנו מבקשים לחקור ולעמת את השרה ואת אמה עם מסמכים וראיות לכאורה שיש בידינו מהחקירה הסמויה".

חקירת הפרשה מתנהלת כבר יותר מחצי שנה. בחודש יולי האחרון זומנה השרה גולן לחקירה באזהרה, ושלשום הפכה החקירה לגלויה עם פשיטה על משרדי השרה בירושלים. במהלך הפעולות נעצר עורך דין החשוד במעורבות בפרשה, ונעצרו ועוכבו חשודים נוספים.

בבית של אחת העובדות בלשכת השרה ביבנה אותרה מעבדת סמים ובה שתילי קנאביס, העובדת עוכבה לחקירה ובעלה שנמצא במקום נעצר לאחר שלקח אחריות.

החקירה ביאח"ה (היחידה הארצית לחקירות הונאה) עוסקת בחשד כי עובדי המשרד לשוויון חברתי היו מעורבים בקבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים, העסקה פיקטיבית והסתרת מקורות מימון תוך שימוש בעמותות ובמערכות ממשלתיות.

לפני כחודשיים הנחו היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ופרקליט המדינה עמית איסמן לפתוח בחקירה באזהרה נגד השרה גולן, בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים והגשת תצהיר כוזב.