ד"ר אריה בכרך מותח ביקורת חריפה על התופעה של בכירים לשעבר במערכת הביטחון, שלדבריו מתבטאים בתקשורת באופן חסר אחריות.

את דבריו הוא פותח בציטוט מאלוף במילואים שאמר כי "המשימה היא הכרעה פסיכולוגית של החמאס", ואומר בתגובה, "אמנם אינני פסיכולוג, ובכל זאת אני קובע שאלוף במילואים גם הוא איננו פסיכולוג, וגם איננו מבין בפסיכולוגיה".

עוד הוא מציין הצהרה נוספת של בכיר צבאי שטען כי "ישראל מסכנת את ביטחונה הלאומי באופן חסר תקדים", ואומר כי גם הצהרה זו "חסרת אחריות לחלוטין". לדבריו, מדובר ב"נוהל נפסד שפשה כנגע בתקופה האחרונה", במסגרתו "אלופים ואנשי ביטחון לשעבר ובהווה מביעים דעה תחת אצטלת תפקידם בנושאים שאו שאינם מבינים בהם, או שבמערכת מתוקנת היה עליהם להימנע מלהביע את דעתם בתקשורת".

לדבריו, בעבר הערכות ביטחוניות היו נמסרות "רק בחדרי חדרים ורק באוזני המוסמכים". הוא מדגיש: "ביטחון ישראל מופקד בידי הממשלה הנבחרת, בידי צה"ל מופקד הביצוע בלבד. נכון, ישנה חשיבות עליונה לחוות דעתם, אבל זו כאמור צריכה להינתן אך ורק במסגרת הנאותה".

בהמשך דבריו מתייחס בכרך גם להתבטאויות של בכירי מערכת הביטחון לשעבר מאז הסכמי אוסלו, ומעלה ספק לגבי תרומתן: "אם נבחן לגופם את כל ההצהרות של ראשי הביטחון בעבר... נראה שאולי, אולי, במבחן התוצאות גם בביטחון הם אינם מבינים".

בכרך מוסיף כי "המומחים אולי עד היום טרם הבינו והפנימו שהסכסוך עם הערבים איננו על רווחה, אלא על סכסוך דתי ועל שליטה על ארץ ישראל".

בכרך מציע בסיום דבריו לקבוע נוהל, "כדאי שהממשלה תפרסם נוהל מחייב, האוסר על בכירי הביטחון בהווה להתבטא בתקשורת בשום צורה. מדיוני ועדת החוץ והביטחון יצאו הצהרות מבוקרות בלבד, ועל ידי דובר מוסמך. במילים אחרות, די להפקרות".