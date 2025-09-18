מועצה אזורית שומרון הודיעה על נפילתו של איתן אבנר בן יצחק ז"ל, בן הישוב הר ברכה, בקרבות בעזה.

איתן (22), לוחם ביחידת אגוז, צוער בקורס קצינים, נהרג מפיצוץ מטען. הוא נשא את אשתו עטרה רק לפני כשלושה חודשים.

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, קרוב משפחתו של איתן, ספד לו: "איתן גדל במשפחה ערכית, ציונית, בן תורה, מאמין גדול בישוב הארץ, לוחם חוד, מסור, באופן טבעי קבעו את ביתם בהר ברכה, בחתונתם עשו הנצחה מיוחדת להרוגים והחברים, הלב נשבר על הנעורים, על המשפחה שהייתה צריכה לפרוח כאן בשומרון ולא תהיה לנו.

עטרה היקרה, בת למשפחה שורשית בהר ברכה, שגדלה כאן, הביאה אותו לכאן לשומרון ועכשיו אנחנו צריכים ללוות אותו בדרכו האחרונה. כולנו המועצה והישוב נלווה את משפחות בן יצחק ושטיינבך, בכל מה שניתן בשעה הקשה הזו. נתחזק יחד ולעולם לא נשבר, אנחנו כאן כדי לבנות את הארץ ולנצח".

מהישוב הר ברכה נמסר "תושבי הר ברכה, בצער עמוק עם היוודע דבר נפילתו של הגיבור איתן בן-יצחק הי"ד, אשר אך לאחרונה עלה עם רעייתו עטרה להתגורר ביישובנו, ונהרג על קידוש השם במלחמת הקיום של עם ישראל בארצו. בשם כל תושבי הר ברכה אנו שולחים חיבוק ונחמה לעטרה רעייתו ולמשפחות בן-יצחק ושטיינבך האהובים. שום אויב לא יוכל לרפות את ידינו או לעצור את תקומת עם ישראל בארצו. נמשיך לשאת את זכרו ולשאוב ממנה כח להמשיך ולהוסיף חיים וצמיחה בארצנו".