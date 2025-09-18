בית משפט השלום בפתח תקוה הורה לשחרר את פעיל הימין האחרון שהיה עצור בשב"כ במשך שלושה שבועות לאחר שמחה נגד ארגון על הרדיפה נגד ציבור המתיישבים.

בתחילת השבוע שוחררו חמישה פעילי ימין נוספים שהשתתפו במחאה. בסך הכל נעצרו בידי השב"כ כ-20 פעילי ימין בשל המחאה נגד הארגון בחודש האחרון.

בתחילת השבוע נחשף כי בישיבה של גורמי האכיפה העוסקים בתיק עלה כי אין ראיות נגד העצורים.

עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו המייצג את העצו ששוחרר מסר: "בית המשפט הורה לשחרר את העצור האחרון בפרשה. גם הבקשה לעיכוב ביצוע נדחתה בשל העובדה כי אך אתמול קבע בימ"ש המחוזי כי אין התקדמות בתיק ויש לשחרר את העצור. אם השב"כ לא היה מעורב אישית בחקירת החשוד היה משתחרר לביתו כבר לפני שבועיים. אנו מקווים כי הסאגה בה צעיר נתון במעצר ארוך בכלא בבידוד ללא חקירה אלא ממתין בתאו להשלמת החקירה הסתיימה ובעז"ה מרשי יחגוג עם משפחתו את ראש השנה".