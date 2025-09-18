למרות השנה המאתגרת של מלחמת 'חרבות ברזל' נרשמה בישראל עלייה חדה בהיקף התרומות למוסדות ציבור ועמותות.

על פי נתוני צ'רדי, בשנת תשפ"ה נתרמו בארץ 432 מיליון שקל - עלייה של 15.5% לעומת 374 מיליון שקל בשנה הקודמת. התרומות ניתנו על ידי כ-467 אלף תורמים במסגרת 786 קמפיינים.

התרומה הבודדת הגבוהה ביותר בישראל הגיעה ל-7.2 מיליון שקל לטובת ישיבת חב"ד בצפת, שהובילה גם את הקמפיין הגדול ביותר בארץ מבחינת היקף הגיוס - מעל 90 מיליון שקל.

ברחבי העולם התמונה דומה: גויסו 669 מיליון דולר באמצעות כ-1.8 מיליון תורמים ב-3,557 קמפיינים. הקמפיין עם מספר התורמים הגבוה ביותר היה של עמותת "עזר מציון" עם כמעט 37 אלף תרומות.

המגמה משקפת את התרחבות שוק גיוס ההמונים בעולם, הצומח בשנים האחרונות על רקע ירידה במימון המסורתי.

"דווקא בשנה המאתגרת שחווינו, הציבור לא סגר את הכיס אלא פתח אותו עוד יותר והמשיך לתמוך בקהילה", ציין שי צ'רבינסקי, מנכ"ל צ'רידי.