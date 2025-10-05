חברת "כפיר", המפעילה ומתחזקת את הרכבת הקלה בירושלים, פותחת בימים אלה הזדמנות ייחודית להצטרפות לעובדי התחבורה הציבורית המובילה בעיר. עם פתיחת הקו הירוק והרחבת הקו האדום, החברה מצרפת נהגים חדשים לצוות הנהגים הקיים המכפיל את כוחו לקראת ההשקה.

העבודה בנהיגה ברכבת הקלה בירושלים מעניקה חוויה ייחודית: הנהגים פועלים בתא סגור ומאובטח, ללא מגע ישיר עם הנוסעים, ומספקים שירות חיוני ליותר מ-170,000 נוסעים ביום. “נהגי הרכבת נמצאים בתפקיד של שליחות", מספר גלעד בן כליפה, סגן מנהל תפעול בחברת "כפיר". "הם מספקים תחבורה ציבורית מהירה ובטוחה לכל תושבי ירושלים, ומרגישים סיפוק אמיתי בסיום כל יום עבודה".

הוא מוסיף כי לצד תחושת הסיפוק בעבודה יש כמובן גם שכר ראוי בצידה. “אנחנו מציעים למועמדים שלנו שכר התחלתי גבוה, שממשיך לעלות עם הוותק, מענקי התמדה משמעותיים, הכשרה מקצועית מלווה על ידי מדריכים מהרגע הראשון, פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח רפואי ותנאים סביבתיים ותפעוליים תומכים".

חברת "כפיר" מציעה לנהגים גם אפשרויות קידום: נהגים יכולים להפוך למדריכים, לעובדי חדרי בקרה ואפילו למנהלי תפעול. “זו לא רק עבודה", מוסיף בן כליפה, “זה מסלול קריירה שבו ניתן להתפתח ולהשפיע".

כאמור, בשל הצמיחה והרחבת הקווים, חברת "כפיר" מחפשת לגייס נהגים חדשים מכל קהלי העיר, כולל מהקהל הדתי, ומספקת להם ליווי ותמיכה לאורך כל ההכשרה והתחלת העבודה. ההכשרות נפתחות מדי כמה חודשים, ומיועדות להבטיח שהנהגים יגיעו מוכנים ומיומנים לרגע בו ישתלבו באופן מלא במערך.

"העתיד לפנינו מלא בהבטחות, וההזדמנות המקצועית שאנו מציעים היא יוצאת דופן. אנו מזמינים את כל מי שמעוניין להשתלב בעולם התחבורה הציבורית בירושלים להצטרף אלינו - ולהיות חלק ממשפחת 'כפיר'", מסכם בן כליפה.

לפרטים נוספים הקליקו כאן