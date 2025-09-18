מפגינים מ'הפלג הירושלמי' חוסמים בשעה זו את הכניסה לירושלים בצומת גשר המיתרים במחאה על מעצר עריק חרדי.

ההפגנות מתקיימות ב-5 מוקדים: אזור הכניסה לירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, בית שמש וצפת והסביבה.

לפי הודעת הוועדה להצלת עולם התורה, המפגינים יצאו בעקבות הוראה של ראשי הישיבות במחאה על מעצר האברך אליהו נחום. הארגון מתאר את המעצר כ"נפשע" ו"בעוון לימוד תורה".

כוחות המשטרה פרוסים במקומות ההפגנה ופועלים לשמירה על הסדר הציבורי ולמניעת נזק לתשתיות. לא ברור כמה זמן יימשכו ההפגנות.

במשטרה קוראים לציבור להימנע מהגעה לאזורי ההפגנות ולהשתמש במסלולים חלופיים.