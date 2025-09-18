במסיבת עיתונאים שערך הערב (חמישי) עם ראש ממשלת בריטניה הרחיב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על המאמצים להשלמת סיום הלחימה בעזה וקרא לשחרור מיידי של כל החטופים.

"אני רוצה שכל החטופים ישוחררו עכשיו. מיד. לא אחד או שניים", אמר טראמפ. בהמשך שיחזר את זוועת האירועים של 7 באוקטובר והדגיש את חשיבות סיום המלחמה. "צריך לזכור את השבעה באוקטובר. אחד הימים האלימים ביותר בהיסטוריה. ראיתי את הסרטונים. אני רוצה שזה ייגמר. אני רוצה שהחטופים ישוחררו".

הנשיא גם הדגיש כי חמאס הציב חטופים כדי לשמש "מגן אנושי" מול התקפות ישראליות. "אני רוצה שהלחימה תיפסק והיא תיפסק. חמאס אמרו שישימו את החטופים כמגן אנושי מול ישראל וזה מזעזע".

טראמפ לא הסתיר גם את חילוקי הדעות שלו בנושא המלחמה עם המארח שלו. "יש לי מחלוקת עם ראש הממשלה סטארמר בנושא המלחמה בעזה ובתגובות שלו אליה בכל הקשור למדינה פלסטינית".