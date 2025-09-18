הראשון לציון הרב דוד יוסף נשא אמש נאום חריג באנגלית בטקס סיום קונגרס מנהיגי הדתות בקזחסטן שבו קרא בקול ברור להפסקת הטרור בעולם והדגיש את מרכזיות השלום ביהדות.

"אנו אומרים זאת בקול ברור: עצרו את הטרור. עצרו את ההרג", הדגיש הרב בנאומו. "שמו של הקדוש ברוך הוא הוא 'שלום', כשאנו נפגשים מדי יום אנו אומרים 'שלום'. כשאנו נפרדים, איננו אומרים 'להתראות', אנו אומרים 'שלום'. כי אנו, העם היהודי והדת היהודית, רוצים שלום".

הראשון לציון הבהיר את עמדת היהדות כלפי דתות אחרות. "לפי דתנו, אין לנו זכות אפילו לא לשכנע אנשים מדתות אחרות לשנות את דתם ולהפוך ליהודים. אנו מאמינים שכל אדם צריך להישאר כפי שהוא. אם הוא מוסלמי, שיישאר מוסלמי. אם היא נוצרייה, שתישאר נוצרייה".

בנאומו התייחס הרב למצב הביטחוני הנוכחי. "כפי שאנו מדברים שלום ומחפשים דרכים להביא פיוס, בצד השני חמאס חוטפים ורוצחים חפים מפשע, כולל ילדים. אין לנו אפשרות לשתוק מול טרור כזה. החטופים בעזה הם אחינו ואחיותינו".

בסיום דבריו קרא הרב למנהיגי הדתות לקדש את השלום. "כשנחזור למדינותינו, עלינו להמשיך את הרוח שנאמרה כאן - רוח השלום. מנהיגי העולם והממשלות ישמעו את קולם של מנהיגי הדתות המדברים על שלום".

"אני אומר שוב: עצרו את הטרור. עצרו את ההרג. אנו רוצים שלום אך לא על חשבון חיי חפים מפשע. החטופים שלנו והילדים שנרצחו אינם יכולים להישאר מאחור. עצרו את הטרור, הביאו צדק ושלום אמיתי".