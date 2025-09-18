נשיא צרפת עמנואל מקרון ואשתו בריז'יט הודיעו כי יציגו "ראיות מדעיות" לבית המשפט בארה"ב, על מנת להוכיח כי בריז'יט היא אכן אישה ולא גבר.

ההודעה של מקרון ואשתו הגיעה במסגרת תביעת דיבה שהם מנהלים נגד משפיענית הרשת הימנית קנדיס אוונס, שטענה כי בריז'יט מקרון נולדה כגבר.

הזוג הגיש את התביעה בחודש יולי האחרון. בשנה שעברה טענה אוונס כי היא "תסכן את כל המוניטין המקצועי שלה על כך שבריז'יט מקרון היא למעשה גבר בשם ז'אן-מישל טרוגנו". מאז חזרה אוונס על הטענה במספר פעמים, כולל בסדרת פודקאסטים בת שמונה חלקים בהם טענה בתוקף כי בריז'יט מקרון נולדה כגבר.

טום קלייר, עורך דינם של בני הזוג מקרון, אמר כי "בריז'יט מקרון מצאה את הטענות מטרידות מאוד, והן היוו הסחת דעת עבור נשיא צרפת. הזוג מוכן להוכיח באופן מלא, גם באופן כללי וגם באופן ספציפי, שהטענות אינן נכונות. זהו תהליך שהיא תצטרך להתמודד איתו בצורה פומבית מאוד, אבל היא נחושה בדעתה לעשות את מה שצריך כדי לתקן את העניינים. תמונות של בריז'יט בהריון ומגדלת את ילדיה יוצגו בבית המשפט".

עורכי דינה של אוונס דרשו לדחות את התביעה על הסף.