על רקע המגעים לקידום הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה, התקיים השבוע ביקור יהודי היסטורי בדמשק.

הרב מנחם מנדל חיטריק, רבה האשכנזי של טורקיה ויו"ר איחוד הרבנים במדינות האיסלאם, הוביל משלחת בינלאומית שהתפללה במניין יהודי נדיר בבירת סוריה.

המשלחת כללה רבנים, אנשי אקדמיה ודיפלומטים לשעבר, בהם פרופ' לארי שיפמן מאוניברסיטת NYU, ד"ר ג'יל ג'ושוביץ ממרכז היינץ להיסטוריה בפיטסבורג, סטיב דישלר מהפדרציה היהודית של שיקגו, והרב אשר לופטין ממישגן שארגן את המסע. גם קארל גרשמן, לשעבר שגריר ארצות הברית במועצת זכויות האדם של האו"ם, השתתף בביקור.

חברי המשלחת התפללו במניין יהודי בבית הכנסת בעיר העתיקה, כולל קריאת התורה - אירוע שלא התקיים בסוריה מזה שנים. הם פקדו את קברו של רבי חיים ויטאל, מתלמידי האר"י הקדוש, ובתי כנסת היסטוריים נוספים.

במהלך הביקור שנמשך מספר ימים, נפגשו חברי המשלחת עם בכירי הממשל הסורי, כולל שרי העבודה והכלכלה, סגן שר החוץ ואישי ממשל נוספים.

לדברי המשתתפים, הפגישות התקיימו באווירה חיובית, והמשטר הביע רצון לשמור על המורשת היהודית במדינה.