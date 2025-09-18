הסנאטור הרפובליקני טד קרוז זעם על מראיינת ברשת CNN שטענה כי המניע לרצח פעיל הימין הפרו-ישראלי צ'ארלי קירק עדיין אינו ברור.

"אמרת הרבה דברים ועדיין אין לנו מניע, אנחנו לא יודעים ומחכים למידע נוסף. כמובן שמענו מה שיש למושל ולמנהל ה-FBI לומר", טענה המראיינת וקרוז התרגז: "ברור שאנחנו יודעים. בחייך, אנחנו עדיין לא יודעים את המניע? באמת?".

המגישה טענה בתגובה: "אנחנו יודעים הכל מגופי החוק, סנאטור".

קרוז התפוצץ. "זו העמדה של CNN? הוא פשוט ירה ברובה כדי לחגוג? את לא רואה את המניע?".

"זה לא מה שאמרתי, אלא שמערכת אכיפת החוק טרם הציגה מניע ישיר. הם הציגו הרבה ראיון ודברים שהיורה אמרו", השיבה המגישה וסנאטור תיקן "הם אמרו שהוא פעיל שמאל ששנא את צ'ארלי קירק".