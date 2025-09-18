יו"ר מפלגת כחול-לבן, בני גנץ, נשא הערב (חמישי) דברים בכינוס האסיפה הכללית של המפלגה ותקף בחריפות את שותפיו לאופוזיציה.

"ההצעה שלי לממשלת פדיון שבויים וגיוס לכל - נתקלה במחסום הגושים כי נראה שראשי האופוזיציה שכחו שהצביעו להם לא רק בשביל להופיע באולפנים ולצאת אחר כך לשתות אספרסו - אלא בשביל להשפיע על המציאות ולייצג ציבור. אלו שהתנגדו מפחדים "מה יגידו" וכמה מנדטים הם יאבדו באיזה סקר. אנחנו לא מפחדים", האשים גנץ.

הוא אמר כי פסילת נתניהו היא לא רעיון נכון ויש לפסול שותפות רק עם גורמים "קיצוניים", כהגדרתו.

גנץ ציין כי לדעתו השסע הציבורי בישראל חזר למקום שבו היה לפני המלחמה. " חזרנו לשישה באוקטובר על סטרואידים. מדינת ישראל נמצאת על סף מלחמת אחים. הקיצוניים עברו מהשוליים לניהול המדינה והליכוד של בגין הופך לליכוד של בן גביר".

הוא הצהיר כי מפלגתו לא מתכוונת לפרוש מהמרוץ לכנסת הבאה. "אנחנו כאן לטווח ארוך. אנחנו לא מזגזגים לפי סקרים - אנחנו באמת הולכים ישר".