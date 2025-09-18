עונש מאסר על מי שישתמש בבינה המלאכותית לגרימת נזק. ממשלת איטליה העבירה חוק המסדיר את השימוש בבינה המלאכותית, ומטיל עונשים כבדים על מי שישתמש באופן לא ראוי בבינה המלאכותית או יגרום נזק בעזרת השימוש בה.

בכך הפכה איטליה למדינה הראשונה באירופה המעבירה חוק המסדיר את השימוש בבינה המלאכותית.

בהודעת ממשלת איטליה נמסר כי "המטרה היא לקדם שימוש בבינה מלאכותית על ידי בני אדם בצורה שקופה ובטוחה, תוך הדגשת חדשנות, אבטחת סייבר והגנות על פרטיות".

על פי החוק החדש, יוטל עונש מאסר בפועל של שנה עד חמש שנים על הפצה בלתי חוקית של תוכן שנוצר או מנוצל על ידי בינה מלאכותית אם הוא גורם נזק. במידה ויתבצע שימוש בבינה המלאכותית לביצוע מעשי פשע, העונשים יהיו מחמירים אף יותר.

החוק גם קובע כי ילדים מתחת לגיל 14 יזדקקו לאישור ההורים על מנת להשתמש בבינה המלאכותית. יצירות שנוצרו בעזרת בינה מלאכותית יהיו מוגנות בזכויות יוצרים, בעוד שהוצאת נתונים שנוצרו על ידי בינה מלאכותית תתאפשר רק עבור תוכן שאינו מוגן בזכויות יוצרים או עבור מוסדות אקדמיים.

תת השר לטרנספורמציה דיגיטלית, אמר כי "החוק מחזיר את החדשנות לתחום האינטרס הציבורי, ומכוון את הבינה המלאכותית לעבר צמיחה, זכויות והגנה מלאה על האזרחים".