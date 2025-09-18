טקס חנוכת מתחם מכינת בית יתיר החדש המנציח את תשעה מבוגריה שנפלו במלחמת חרבות ברזל התקיים היום (חמישי), במעמד שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק, הרב הראשי לשעבר דוד לאו, ראש מועצת הר חברון אלירם אזולאי, נשיא המכינה הרב משה הגר, רבנים ואישי ציבור.

במהלך האירוע נחנכו דירות המגורים החדשות במתחם, והוסר הלוט מעל שלטי ההנצחה על ידי בני המשפחות השכולות.

המתחם החדש מנציח את תשעת בוגרי המכינה שנפלו: אביעד כהן, יהונתן אליאס, אריאל וולפסטל, נווה אסולין, ניתאי עמר, אלעד סימן טוב, דניאל פרץ, אביאל רחמים ובניהו ביטון ז"ל.

כל דירה נושאת את שמו של אחד הבוגרים, ולצד השם נחקק מסר אישי שהיה רגיל לומר. כך למשל הונצח דבריו של סרן אריאל וולפסטל, לוחם שריון שנפל בי"ב בשבט תשפ"ד בקרב ברצועת עזה, שנהג לומר לפקודיו, "מה שצריך - עושים!".

השרה סטרוק אמרה בדבריה, "מטרות המלחמה התקדשו בדמם של הנופלים. אנו מחויבים להן, התחייבנו שלא יהיה עוד סבב. שנביא ניצחון".

המכינה, הפועלת זו השנה ה-35, חונכת את המתחם המשופץ בסיוע משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, קק"ל ומשפחת מוסקוביץ'. כיום לומדים בה כ-90 תלמידים ובראשה עומד הרב איתן שלו.

צילום: כרמל בן אלישע

