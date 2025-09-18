צה"ל בהובלת פיקוד הצפון תקף באמצעות חיל האוויר מספר מחסני אמצעי לחימה השייכים לכוח רדואן'של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.

לפי הודעת הצבא, המטרות שימשו את היחידה להתארגנות ולשיקום יכולותיה, והמחסנים נמצאו בלב אוכלוסייה אזרחית.

לפני התקיפה ננקטו צעדים שמטרתם לצמצם את הסיכון לפגיעה באזרחים, בהם שימוש בחימוש מדויק, תצפיות אוויריות ומידע מודיעיני נוסף.

חיל האוויר תקף בשני גלים לעבר מוקדים במיס אל ג'בל, תבנית, בורג קלוויה, דבין וטיר זבנה, וזאת לאחר פינוי אוכלוסייה.

הצבא ציין עוד כי התקיפה מהווה חלק מרצף פעולות שנועדו לפגוע ביכולות חיזבאללה בכל המישורים. לפי הדיווח, מאז הפסקת האש חוסלו מעל 300 מחבלים והופצצו למעלה מ-300 מטרות טרור. בשבוע האחרון בלבד חוסלו ארבעה מחבלים שפעלו בפיתוח וייצור אמצעי לחימה והושמדו כמה מפקדות של הארגון במרחבים שונים בלבנון,