פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט העליון בקשה נוספת בנוגע לעתירת ארגון לביא נגד מנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה כהן.

העתירה הוגשה בעקבות טענות למשרות שאינן מאוישות זמן ממושך ברבנות הראשית, עצירת פיקוח על הרבנויות המקומיות ועל בתי המטבחיים בחו"ל.

בפרקליטות הסבירו כי אף שהועברה התייחסות ישירה מצד מנכ"ל הרבנות, לא ניתן להסתמך עליה לשם גיבוש עמדת המדינה, וכי דרושים בירורים נוספים. במקום תגובה מקדמית, ביקשה המדינה לקבוע מועד לדיון בפני הרכב שופטים, כאשר תגובתה תוגש עד שבוע לפני המועד.

עו"ד ענר הלמן ועו"ד יונתן נדיב ממחלקת הבג"צים כתבו כי "דרוש פרק זמן נוסף לצורך ליבון הדברים וגיבושה של העמדה מטעם המדינה". עוד ציינו כי ייתכן שתתקיים ישיבה אצל המשנה ליועצת המשפטית לממשלה כדי לקדם את הטיפול בנושא.

מטעם ארגון לביא נמסרה תגובה לבית המשפט באמצעות עו"ד יונתן יעקובוביץ, "העותרת איננה מתנגדת לבקשה. עם זאת... העותרת מבקשת כי באם בית המשפט הנכבד יבחר לקבל את הבקשה, יקבע מועד מוקדם ודחוף לדיון. זאת על מנת לצמצם ככל הניתן את הפגיעה המתמשכת מהתנהלות המשיבים".

שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר החליט בנושא: "לבקשת המשיבים, ובהעדר התנגדות מטעם העותרת, העתירה תקבע לדיון בפני הרכב. תגובה מקדמית מטעם המשיבים תוגש 7 ימים לפני מועד הדיון".

מארגון לביא נמסר לערוץ 7: "אנו מברכים על העברת העתירה לדיון מבלי לאפשר למדינה לגרור רגליים יותר, לאחר שמלכתחילה בית המשפט נתן למדינה זמן קצר יחסית והבהיר כי לא יינתנו ארכות נוספות למתן תגובה. נראה כי גם בית המשפט מבין את חשיבות העניין לשלטון החוק ולצרכני הכשרות ומקווים שהרבנות תפעל לתקן את הכשלים עוד לפני הדיון.