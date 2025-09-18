קצין משטרה הועבר הערב (חמישי) מתפקידו לתפקיד מנהלי עד לבירור, לאחר שתועד כשהוא מכה וסותר לנער חרדי במהלך הפגנת הפלג הירושלמי בכניסה לבני ברק.

מפקד מחוז תל אביב הנחה על בדיקה מיידית של האירוע בעקבות פרסום הסרטון.

ההפגנה התקיימה על כביש 4 במחאה על מעצרו של האברך אליהו נחום, כשמאות מפגינים חסמו את הכביש והפרו את הסדר הציבורי. במהלך פעילות המשטרה להדחת המפגינים מהכביש, השתמש הקצין בכוח כלפי אחד המפגינים.

מהמשטרה נמסר: "בעת הפעילות קצין משטרה שנכח בהפגנה השתמש בכוח כלפי המפגינים תוך שהוא מכה את אחד המפגינים. מפקד מחוז תל אביב שצפה בסרטון הנחה על בדיקת האירוע והעברת הקצין לתפקיד מנהלי עד לבירור".

ההפגנות התקיימו במקביל במספר מוקדים ברחבי הארץ: ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, ראש פינה ובית שמש. בירושלים נחסמה הכניסה והיציאה מהעיר סמוך לגשר המיתרים, והמחאות התרחבו גם לתחנת הרכבת הקלה בקריית משה.

בבית שמש דווח על עימותים עם המשטרה. לאחר שנודע כי האברך אליהו נחום שוחרר מהכלא הצבאי, הודיע מטה המאבק על פיזור ההפגנות.

בתוך כך, במהלך חסימת כביש 4 ליד מושב אם המושבות זיהו שוטרים ילד צעיר המשוטט בין כלי הרכב. השוטרים שחששו לחייו הכניסו אותו לניידת וגילו שיצא מרכב אמו והחל לצעוד לבדו בכביש. לאחר כשעה הצליחו השוטרים לאתר את האם, והשניים התאחדו בתחנת בני ברק.