מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה היום (חמישי) להצבעה על החלטה שיזמה אלג'יריה בנוגע לעזה.

14 המדינות החברות במועצה תמכו בהחלטה, אך ארצות הברית הצביעה נגד והטילה וטו ובכך מנעה את קבלתה.

ההחלטה דרשה הפסקת אש מיידית וללא תנאים, ללא גינוי לחמאס, ללא התניה בשחרור החטופים, ובמקביל דרשה הסרת מגבלות על הכנסת סיוע הומניטרי וחידוש שירותים חיוניים.

הנציגה האמריקאית בדיון, מורגן אורטגוס, הצהירה כי "ההתנגדות האמריקאית להצעה הזו לא תפתיע איש. היא לא מגנה את חמאס או מכירה בזכותה של ישראל להגן על עצמה, והיא מעניקה לגיטימציה שגויה לנרטיבים הכוזבים שמשרתים את חמאס, אשר לצערנו מצאו תהודה במועצה הזו…עזה יש צרכים הומניטריים בגלל חמאס, בגלל שהקהילה הבינלאומית העלימה עין מהשימוש האמיתי שנעשה במיליארדי הדולרים של הסיוע שהיא סיפקה."

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, תקף גם הוא את ההחלטה ואמר: "עבור חלק מהחברים במועצה זו הופעה, עבור ישראל זו מציאות יומיומית. ההצעה הוצגה בלי גינוי לחמאס, בלי גינוי לטבח של 7 באוקטובר, ובלי דרישה לפירוק חמאס מנשקו. זה לא דיפלומטיה, זו כניעה".

השגריר הוסיף: "מי שבאמת דואג לעתידם של אזרחי עזה צריך לפעול להוצאת חמאס מעזה. כל עוד החטופים מוחזקים בידי ארגון הטרור האכזרי הזה, אין ולא תהיה הפסקת אש. ישראל תמשיך להפעיל לחץ צבאי ולפעול בכל האמצעים עד להחזרת כל החטופים".