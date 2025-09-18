נביל אבו רודיינה, הדובר הרשמי של מוסד הנשיאות הפלסטינית, בהנהגתו של מחמוד עבאס (אבו מאזן), הביע את צערו והפתעתו מכך שהממשל האמריקני חסם שוב הצעת החלטה להפסקת אש, למרות הסכמת כל חברי מועצת הביטחון של האו"ם על הצעת ההחלטה.

לדברי אבו רודיינה, 14 מדינות חברות במועצת הביטחון אישרו את הצעת ההחלטה, ודרישתן הייתה ברורה להפסיק את אש ולשים קץ למלחמה, ואולם ארצות הברית הפילה את ההחלטה באמצעות זכות הווטו שלה.

אבו רודיינה הדגיש כי השימוש של הממשל האמריקני בזכות הווטו מעודד את ישראל להמשיך במדיניותה תוך התרסה נגד כל החלטות הלגיטימיות הבינלאומית והחוק הבינלאומי, ובראשן חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי לצדק.

הממשל האמריקני, אמר אבו רודיינה, נושא באחריות להמשך "התוקפנות" נגד העם הפלסטיני, ועל כן הוא קרא לו לשקול מחדש את החלטותיו על מנת לשמור על החוק הבינלאומי.