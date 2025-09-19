יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס (אבו מאזן), אומר כי העדיפות העליונה שך הרשות הפלסטינית היא להגיע להפסקת אש קבועה ברצועת עזה הכנסת סיוע הומניטרי וסיכול הכוונה של ישראל לגרש את התושבים הפלסטינים.

אבו מאזן הדגיש, כי "מדינת פלסטין" היא בעלת הסמכות ברצועת עזה, ועליה לקחת על עצמה את מלוא האחריות על הרצועה.

עוד דרש אבו מאזן נסיגה ישראלית מלאה מרצועת עזה, התחלת תהליך השיקום של הרצועה ושימת קץ ל"התקפות" של צה"ל והמתנחלים באיו"ש נגד העם הפלסטיני והמקומות הקדושים לאיסלאם ולנצרות.

לדבריו, בוועידה הבינלאומית לשלום בניו יורק שהתכנסה לאחרונה, ובכל מדינות העולם הושגה הסכמה בנוגע

לזכות העם הפלסטיני למימוש חירותו ועצמאותו, במדינה עצמאית וריבונית שבירתה ירושלים המזרחית, ושיבת הפליטים.