שישה לוחמי צה"ל נפלו היום (חמישי) בשני אירועים קשים - ארבעה בפיצוץ המטען ברפיח ושניים בפיגוע המשולב במעבר אלנבי.

ברפיח נהרגו רס"ן אומרי-חי בן משה (26) מצפריה, סגן רון אריאלי (20) מחדרה, סגן איתן אבנר בן יצחק (22) מהישוב הר ברכה וסגן ערן שלם (23) מרמת יוחנן, לאחר שההאמר שבו נסעו עלה על מטען צד בשכונת ג'ניינה ברפיח. שלושה לוחמים נוספים נפצעו - אחד קשה ושניים בינוני.

במעבר אלנבי שבגבול ירדן נהרגו סא"ל (במיל') יצחק הרוש, בן 68 מירושלים, קצין ביחידת המילואים 309 של המנהל האזרחי, וסמל אורן הרשקו, בן 20 מתל מונד, מש"ק קישור לכוחות זרים מחטיבת תבל.

לפי הרשויות בירדן, המחבל הוא עבד אל-מטלב אל-קייסי, יליד שנת 1968, שנשכר על ידי צבא ירדן לטובת שינוע משאית הסיוע מירדן לרצועת עזה. הוא הגיע למקום מהצד הירדני של הגבול והחל לבצע ירי עם הגעתו למעבר, טרם בידוק משאיתו. על פי החשד, המחבל ירה לעבר הנוכחים במקום, עצר עקב מעצור בנשק, שלף סכין ודקר אותם. מאבטח של רשות שדות התעופה במעבר ניטרל אותו.

רון אריאלי, שנפל הבוקר ביום הולדתו ה-20, היה הבן האמצעי במשפחתו - לאחותו הגדולה גילי ולאחיו הצעיר אדיר בן ה-14. הוא גדל והתחנך בחדרה, למד בבית הספר הרב-תחומי למדעים ולאמנויות שם נחשב לתלמיד מצטיין, ספורטאי בולט וכדורסלן מובחר בקבוצת מכבי חדרה.

בשבועות האחרונים שירת כלוחם בגדוד גולני, ובעיצומו של קורס קצינים בבה"ד 1. אביו, שגיא, קצין אג"ם של מרחב מנשה במשטרה, השתתף הבוקר בהרמת כוסית לשנה החדשה וסיפר לקצינים כי בכוונתו "להתנתק לשעתיים" כדי לחגוג עם בנו - רגעים ספורים לפני שקציני הנפגעים הגיעו לבית המשפחה.

רחל סבח, מנהלת בית הספר שבו למד, ספדה לו: "רון תלמידנו האהוב, נער מופלא, מלח הארץ, חברותי ומלא אור. רון היה הלב הפועם של הכיתה, מנהיג טבעי... חלם להיות לוחם ולהגן על מדינתנו. אהבתו למדינה ורצונו לתרום לה הנחו כל צעד בדרכו". היא הוסיפה כי "בכל צעדיו ניכרו האמונה, הנחישות והאהבה הגדולה לאדם ולמולדת. לכתו משאיר חלל עצום בליבנו, אנו לנצח ניזכור את צחוקו החם, את ערך החברות שבו דבק במסירות ואת האור והאהבה שהפיץ לכל עבר".

ניר בן חיים, ראש עיריית חדרה: "אבל כבד על העיר חדרה עם היוודע על נפילתו של רון אריאלי, בן העיר, תלמיד מצטיין, ספורטאי מחונן וכדורסלן במכבי חדרה, נפל היום בדיוק ביום הולדתו ה-20. רון היה מנהיג, חבר אמיתי שדאג תמיד לכולם. אני שולח תנחומים בשם תושבות ותושבי חדרה לדניאלה ושגיב, לגילי ולאדיר, למשפחת אריאלי כולה. העיר כולה כואבת את לכתו ומחבקת את המשפחה ברגעים קשים אלו. יהי זכרו ברוך".

איתן אבנר בן יצחק, בן 22 מהיישוב הר ברכה שבשומרון, נישא רק לפני שלושה חודשים לעטרה, בת יישובו. הוא היה לוחם בעוצבת הקומנדו וצוער בגדוד "דקל" בקורס הקצינים. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן - קרוב משפחתו - ספד לו: "איתן גדל במשפחה ערכית וציונית, בן תורה ולוחם חוד, שהאמין ביישוב הארץ. הוא התחתן לא מזמן, וכל חייו היו לפניו".

אומרי-חי בן משה, בן 26 מצפריה, היה הבכור מבין ארבעה אחים. לאחר שירות קרבי בצנחנים, שימש כמפקד פלוגה בבה"ד 1 במסגרת גדוד "דקל". רק לפני מספר שבועות קיבל דרגת רב-סרן. הוא היה נשוי להדס ואב לשניים - כרמי בת השנתיים ורואי יצחק בן החודש.

ראש מועצת שדות דן, דוד יפרח, ספד לו: "בכאב רב ובשיברון לב קיבלנו את ההודעה הקשה על נפילתו של אומרי-חי, בן אורן ורויטל סוזי בן משה. אני יחד עם חברי המושב והמועצה המקומית מחבקים ועוטפים את המשפחה המורחבת, ששורשיה נטועים באהבת הארץ והאדם". אומרי-חי יובא הלילה למנוחות בהר הרצל.

סגן ערן שלם, בן 23 מקיבוץ רמת יוחנן, היה צוער בגדוד "דקל" ולוחם בסיירת מטכ"ל. הוא גדל במשפחה רבת פעלים ותרומה לקיבוץ ולחברה הישראלית. אביו, עידו שלם, עורך דין ויזם קהילתי, מייסד "גשר לעתיד" מונה לאחרונה לאחראי על שיקום קיבוץ מנרה שספג הרס כבד במלחמה בצפון.

סבו של ערן, אלישע שלם, היה קצין בכיר בחטיבת הצנחנים וממקימיה, לחם ברמאללה וברמת הגולן במלחמת ששת הימים, ובמלחמת יום כיפור הוביל את הקרב לכיבוש החרמון הסורי. סבא רבא שלו, מתתיהו שלם, איש העלייה השלישית, היה מחלוצי הזמר העברי וממניחי היסודות לתרבות החג הקיבוצית בארץ ישראל.

כרמי ינון, מזכיר קיבוץ רמת יוחנן, אמר: "ערן הוא דור רביעי ברמת יוחנן. נינו של מתתיהו שלם שהשפיע על הלחן הישראלי, נכדו של אלישע שהיה לוחם גדול בצנחנים. המשפחה ענפה מאוד בקיבוץ - אנשים זהב, ערכיים, תורמים בקהילה ומחוצה לה. עידו, אביו של ערן, עוסק בשיקום קיבוץ מנרה, ובני משפחה אחרים פועלים בתחומי בריאות הנפש והחינוך. לערן שתי אחיות גדולות, אח, ואחות תאומה. הוא בעצמו היה לוחם ביחידה מובחרת, בן למשפחה ערכית שטבועה עמוק בחיי הקיבוץ והמדינה".

סא"ל (במיל') יצחק הרוש, בן 68 מירושלים, נפל בפיגוע המשולב במעבר אלנבי שבגבול עם ירדן. הרוש, קצין ביחידת המילואים 309 של המנהל האזרחי, שימש בתפקידו בודק משאיות סיוע שמוכנסות מירדן לעזה.

בנו של סגן אלוף הרוש ז"ל משרת גם הוא במילואים במנהל האזרחי, הוא היה בשירות מילואים פעיל סמוך למעבר, כששמע על הפיגוע קפץ לזירה וגילה שאביו נרצח. גם חתנו משרת באותו אזור.

הרוש התגורר בשכונת מורדות גילה בירושלים, ודיבר ערבית שוטפת לאחר שעלה ממצרים. בעבר עבד בביטוח לאומי, ובהמשך עבר לתפקידו במעבר שבו עסק בבדיקת משאיות הסיוע. הוא היה אמור לעבור בקרוב לבית שבנה בהר גילה. הרוש הותיר אחריו אישה, ארבע בנות ובן.

סמל אורן הרשקו, בן 20 מתל מונד, נפל גם הוא בפיגוע המשולב במעבר אלנבי שבגבול ירדן. הוא שימש כמש"ק קישור לכוחות זרים בחטיבת תבל, והותיר אחריו הורים - אבי ומיכל, ושתי אחיות: גאיה הבכורה וליהי הצעירה.