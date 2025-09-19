הח"כית לשעבר ד"ר עינת וילף מצביעה על הטעות ההסברתית הגדולה ביותר של ישראל במלחמה בעזה שלדעתה חוזרת ממש לתחילת המערכה סמוך לטבח השבעה באוקטובר.

"הטעות הגדולה שעשינו היא להסכים לספר שזו מלחמה נגד חמאס", קובעת וילף ומיד מסבירה את הדברים. "מאותו רגע אי אפשר לנצח, כי ברגע שאתה מגדיר את האויב לא נכון, אתה שולח את החיילים למלחמה מבוססת על שקר".

"אני ממש זוכרת את הרגע הזה שביידן בא לארץ, כמה ימים אחרי הטבח וראיתם שהוא מזועזע. הוא נשא נאום יפהפה על הרוע שהשתחרר באותו יום, ואז הוא נבהל פתאום מהאפשרות שהדבר הזה יקושר ל'פלסטינים החמודים והמסכנים', והיה לו מאוד חשוב להבהיר את זה", מוסיפה וילף.

היא גם מגלה כיצד אותו ביקור של ביידן השפיע על הגדרת המלחמה. "יש לי חברים שעבדו אז בדוברות ואמרו שבאותו רגע ירדה ההוראה להגדיר את המלחמה כמשהו נגד חמאס ואנחנו נכנענו לזה. זה היה הרגע של מנהיג לעמוד מול נשיא ארה"ב ופשוט להגיד, 'תודה רבה לך אדוני הנשיא, עזרת לנו המון והצלת אותנו, אבל כל הראיות שבידינו מצביעות על כך שחמאס כן מייצג את הפלסטינים. הם ביצעו את הטבח בשם רעיון השיבה. ראינו את האופוריה בעזה, ביהודה ושומרון. אני לא הולך לשלוח חיילים למלחמה שמבוססת על שקר'.

ההגדרה הנכונה והמדוייקת בעיני היא מלחמה נגד עזה ואף יותר מזה - מלחמה לתבוסת הפלסטיניזם. ייקח כמה שיקח, אבל אחרי מה שהם עשו זו המלחמה ואין בלתה. שמישהו ימצא לנו ראיות שחמאס לא מייצג את הפלסטינים", היא מסכמת.