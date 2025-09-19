שגריר ישראל בארצות הברית, ד"ר יחיאל לייטר, אירח אמש (חמישי) קבלת פנים לרגל ראש השנה בשגרירות ישראל בוושינגטון.

האירוע, שבו השתתפו מנהיגי הקהילה היהודית המקומית, חברי קונגרס ונציגי הממשל האמריקני לצד עיתונאים ונציגי חברה אזרחית, שימש להזדהות עם ישראל.

הדובר המרכזי היה חבר הקונגרס הרפובליקני דיוויד קוסטוף שהדגיש את חשיבות העמידה לצד ישראל והסיוע הביטחוני שניתן לה.

"עלינו לוודא כמחוקקים שישראל תקבל כל שנדרש לה כדי להגן על עצמה, על אזרחיה ועל גבולותיה - ולהשיג ניצחון מלא ומוחלט על הרוע שסובב אותה", הצהיר קוסטוף. הוא אמר כי ישראל זוכה לתמיכה חוצת מפלגות שמתחדדת בימי המלחמה.

בתחילת האירוע הזכיר השגריר לייטר, בין היתר, את שמותיהם של ששת החיילים שנפלו ברפיח ובפיגוע הירי במעבר אלנבי.

לאחר מכן התייחס לביקורת בקרב חלק מהמחוקקים האמריקנים המופנית כלפי ישראל בשל מלחמתה בטרור בעזה. "אנחנו עדים לעלילת דם מודרנית מצד מי שמבקשים לעצור את הסיוע לישראל - - והיא תעלה לנו בחיים. היא כבר עולה לנו בחיים. אין הבדל בין זה לבין האשמות השקר שכביכול שמנו דם במצות בפסח. לא עשינו זאת אז ואיננו עושים זאת היום".

הוא הוסיף "כל כך הרבה משתנה לטובה. איראן ושלוחותיה חוסלו. אנו נלחמים מלחמה צודקת וקמים כאריות מול מי שבא לכלותנו."

היין שהוגש באירוע הוגש במיוחד מיקבים בצפון הארץ שנפגעו במהלך המלחמה, והאירוע ננעל בתקיעת שופר ובשירת 'התקווה'.