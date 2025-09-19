למעלה מ-50 אלף משתתפים במעמד הסליחות ברחבת הכותל הקרן למורשת הכותל המערבי

למעלה מ-50 אלף איש השתתפו הלילה (שישי) במעמד הסליחות המרכזי שנערך ברחבת הכותל המערבי.

מפאת הצפיפות הועבר האירוע אף בשידור חי על גבי מסכי ענק המוצבים בפאתי הרחבה ובחומות שער יפו בכניסה לעיר העתיקה, כאשר אלפים נוספים הצטרפו בצפייה ובאמירת הסליחות. הסליחות גם תורגמו במקביל לשפת הסימנים, במטרה לאפשר לכבדי שמיעה, להצטרף ולהשתתף במעמד.

לפני תחילת המעמד התקיימה הכנסת ספר תורה בראשות הגאון הרב יאשיהו יוסף פינטו והקהל הצטרף לריקודים.

בין המשתתפים באירוע היו גם שורדת השבי אגם ברגר ובני משפחתו של החטוף אלמוג סרוסי הי"ד, שנחטף ונרצח על ידי מחבלי חמאס במנהרות בעזה, וגופתו הושבה לישראל.

לאורך המעמד נשאו המתפללים תפילות מאוחדות לשובם המהיר של החטופים, לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון המדינה.

בנוסף הוקדשה תפילה לזכרם של חיילי צה"ל שנרצחו ביממה האחרונה.