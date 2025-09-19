עימות חריף התפתח במהלך ראיון שערך שרון גל ב-i24NEWS עם השרה לשעבר פרופ' יולי תמיר.

גל שאל בתחילת הראיון: "את לא מבדילה בין הטובים לרעים? בינינו לבין חמאס?" ותמיר השיבה כי היא מכירה בכך שחמאס הוא ארגון טרור שביצע "דברים איומים ונוראים", אך מיד הסתייגה והוסיפה "אני חושבת שמדינת ישראל התחילה את המלחמה כמלחמת מגן, אבל המשיכה משם למעשים שלא יעשו, שפוגעים בילדים, בזקנים, באנשים לא מעורבים, בהרס מוחלט. אני חושבת שעברנו את מידת הצדק והגענו למקום שבו לא ראוי שנעשה את מה שאנחנו עושים".

גל הגיב בחריפות ותהה האם המשמעות של דבריה היא כניעה. "כלומר, להשאיר את חמאס בשלטון? את מציעה עכשיו לוותר, להיכנע?".

תמיר לא נסוגה, וטענה כי המשך המלחמה הוא חסר תוחלת. "אני מציעה להגיע לסיום המלחמה ולהסדר. החמאס ישלוט בשטח גם בעוד שנה. אנחנו בינתיים נאבד את החטופים שכנראה לראש הממשלה ולממשלה לא אכפת שהם ימותו".

המגיש הגיב בזעם. "אף אחד לא אמר שימותו חטופים. את חוזרת על השקר".

תמיר גם טענה במהלך הראיון כי הסיבה להמשך הטרור הפלסטיני היא העובדה שישראל לא הגיעה עם הרשות להסכם מדיני סופי והביאה דוגמה ממדינת שכנות. "מצרים וירדן, אינן חובבות ציון, אבל יש הסדר מדיני, הוא עובד, הוא שומר".

"את לא למדת שום דבר מטבח השבעה באוקטובר, זה מה שאני מבין", הטיח בה גל. תמיר השיבה במתקפה משלה: " אני חושבת שאתה לא למדת. האנשים שרוצים סיבות למלחמה, תמיד ימצאו אותן".

גל הגיב שתמיר, לדעתו, מתעלמת מהמציאות. "32 שנים אחרי אוסלו ואלפי נרצחים, הגירוש מגוש קטיף, הטבח של השבעה באוקטובר, ומי שלא מבין אין לו שום תפיסת מציאות סבירה ונורמלית".

תמיר סיימה את הראיון במילים קשות משלה. "בפעם הבאה, תראיין מישהו עם יותר ידע. למה בחרת לראיין אותי? צר לי שנעתרתי לראיון הזה. באמת טעות לדבר איתכם, אנשים כל כך אטומים לא פגשתי מזמן".