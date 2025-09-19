שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, העניק ריאיון חג לערוץ 7 במשרדי השגרירות, ובו התייחס לשורה של נושאים שכללו את הטענות על מעורבות ישראל ברצח צ'ארלי קירק, יחסיו של טראמפ עם נתניהו, יוזמות להכרזה על מדינה פלסטינית, הנושא של ריבונות ביהודה ושומרון והתקיפה בדוחא.

באשר לטענות על מעורבות ישראל ברצח קירק, האקבי הבהיר, "יש אנשים בארצות הברית שאיבדו את שפיותם. זוהי עלילת דם. זה בהחלט מגעיל ואכזרי. רמת השקר היא כזו שקשה אפילו לחשוב שאתה צריך להתגונן, שאתה צריך להכחיש את זה. אבל יש אנשים שיאמינו לשקרים הכי מופרכים. ואני מניח שאנחנו צריכים ללמוד מההיסטוריה שזה לא משהו חדש, אבל זה חדש בארה"ב, זה משהו שאנחנו לא רגילים לראות".

"שקרים יוצאי דופן נאמרים היום על ישראל"

הוא הוסיף בתוקף, "שקרים יוצאי דופן נאמרים היום על ישראל, כאילו שצריך להאשים את ישראל בכל דבר בעולם. אני תוהה מה הלאה. האם הם חטפו את התינוק לינדברג בשנות ה-20? האם הם הפילו את הינדנבורג בשנות ה-30 כלומר, איפה זה נגמר? וזה ממש, אבל ממש מגעיל".

האקבי בירך על תגובת ראש הממשלה להאשמות הללו, "אני שמח מאוד שראש הממשלה התייחס לזה. אני יודע שכנראה חלק מהאנשים חשבו: 'הוא לא צריך להתייחס לזה'. אבל למען האמת, אתה חייב להחזיר מלחמה מול שטויות כאלה".

בהמשך הריאיון סיפר השגריר על הקשר האישי שלו עם צ'ארלי קירק, "ידיד אמת שלי... אני מכיר את צ'ארלי מאז שהוא היה בן 19. למעשה, רגע לפני שהגעתי לגור בישראל, הוא תפס את משבצת הזמן של תוכנית הטלוויזיה היומית שלי. אז הלכתי לפיניקס לאולפן שלו, הפכנו את המסירה לרשמית, אני הייתי הראיון הראשון שלו בתוכנית החדשה, והוא היה הראיון האחרון שלי בסיום התוכנית. צ'ארלי היה בתכניות שלי במהלך השנים פעמים רבות - בחור צעיר ומאוד מבריק".

הוא שיתף ברגע שבו נודע לו על הפגיעה בקירק, "כשקיבלתי את החדשות, השעה הייתה בערך שלוש לפנות בוקר, הטלפון שלי התחיל לצלצל, וקיבלתי הודעה שהוא נורה ולא ידעתי מה המצב. ואז כשעה לאחר מכן, גיליתי שהוא מת. זה היה משהו שלא יכולתי לעבד למשך זמן מה - למה להרוג את צ'ארלי קירק? הוא היה אחד האנשים הכי מנומסים, אדיבים ומתחשבים. הוא היה מגיע ונותן לכל אחד לאתגר אותו - זה היה הרעיון. והוא עשה זאת בכבוד ובנימוס".

צ'ארלי קירק צילום: Reuters/Michael Ho Wai Lee /SOPA Images

"אני לא יודע מה היורה חשב שהוא הולך לעשות, אבל אני אגיד לך מה הוא עשה - הוא העיר ענק רדום בארצות הברית. ולא רק בקרב שמרנים צעירים, הוא העיר ענק רדום אפילו בקרב אנשים שנמצאים קצת שמאלה מהמרכז. הם יודעים שלא רוצחים מישהו - בגלל שהוא אומר משהו שאתה לא מסכים איתו", אמר.

הוא ציין כי "אחד הדברים שאני שמח לראות זה שבתי ספר וממשלות, רשתות טלוויזיה, לא יסבלו מצב שבו אנשים שעובדים עבורם חוגגים את הרצח של אבא ובעל צעיר. ואנשים מפוטרים בגלל זה, והם צריכים להיות. כי אם אני, נניח, מטופל של רופא, והרופא אומר: 'אני שמח שהוא מת', אני לא רוצה ללכת לרופא הזה. אני לא רוצה שהילד שלי יהיה בבית ספר שבו המורה חוגג רצח של מישהו. אז אנחנו רואים תגובה אמיתית, שהייתה צריכה להתרחש".

"כל החטופים צריכים להשתחרר. חמאס לא יכול להישאר"



האקבי נשאל על המלחמה ברצועת עזה, מה באמת רוצה הנשיא טראמפ? סיום מהיר של המלחמה, או פתיחת שערי הגיהנום? "הוא רוצה את שניהם. הוא רוצה שזה ייגמר מהר, אבל הוא מוכן לעשות מה שצריך, כדי לוודא שמה שהוא אמר שוב ושוב אכן יקרה וזה שכל החטופים צריכים להשתחרר. לא מעטים, לא בטפטופים. כולם חייבים לצאת. ושחמאס לא יכול להישאר. הם לא יכולים למשול, הם צריכים להבין שהם גמורים. הנשיא היה עקבי, כלומר, אפילו לפני שהוא נכנס לתפקידו בינואר, ובוודאי שמאז, הוא הבהיר היטב שאלה הקריטריונים: חמאס לא יישאר, לא יהיה להם תפקיד בעתיד של עזה, וכל החטופים צריכים להשתחרר. הוא היה גורם מרכזי בשחרור של חלק מהם, אבל הוא רוצה שכולם ישתחררו".

על שאלת השפעת הציוצים והאיומים של הנשיא על חמאס והמדינות היריבות, ציין האקבי, "זה צריך להפחיד אותם, כי הם צריכים להסתכל על מה שקרה לאיראן ולהבין שהוא לא אדם שסתם מאיים. אני חושב שאולי האיראנים חשבו שזה היה איום ריק, כשהוא אמר: 'לא יהיה להם נשק גרעיני והם לא יוכלו להעשיר אורניום'. הם גילו בהמשך בליל שבת שהוא התכוון למה שאמר, והוא אמר את מה שהוא התכוון. הוא נתן הבטחה. הוא קיים הבטחה. ואני חושב שיהיה חכם מהם להבין את זה - שלא מתעסקים איתו".

מדינה פלסטינית? "זה פעלול. אין לזה תוקף, זה לא יקרה"

על היוזמות להכרה במדינה פלסטינית והלחץ האירופי, האקבי הביע הסתייגות ופירט את ההשלכות המעשיות והכלכליות לדעתו, "ארה"ב הגיבה בכוח ובעוצמה רבה בגינוי השטויות האלה. זה פעלול. אין לזה תוקף בכלל. זה קודם כל, מפר את הסכמי אוסלו, אז זה לא יקרה. שנית, זה לא יקרה בגלל שהאו"ם לא יכול סתם ככה להכריז על מדינה. אתה פשוט לא עושה את זה. שלישית, יש לזה את ההשפעה ההפוכה ממה שהאירופאים והפלסטינים חשבו שעומד לקרות. שלושה דברים לעומת זאת כן התרחשו: ראשית, חמאס הפסיק את המשא ומתן ברגע שהיוזמה הזו פורסמה. הם חשבו: 'אנחנו מנצחים, נקבל בסופו של דבר מדינה פלסטינית ואנחנו אפילו לא צריכים להיכנע'".

"הדבר השני שקרה היה המבוי הסתום בין הרשות הפלסטינית לישראל בנוגע לסוגיות כלכליות, העברת כספי מסים, בנקאות... הכל הפסיק. פשוט הפסיקו לחלוטין את כל הדיונים על העניינים האלה. אני נסעתי הלוך ושוב בין רמאללה לירושלים, בניסיון להביא לפריצת דרך כלשהי בנושא הזה. כי האמת היא שאף אחד לא רוצה לראות את הקריסה הכלכלית המוחלטת של הרשות הפלסטינית מסיבה פשוטה: לא רוצים אנשים נואשים יעשו דברים נואשים. והאנשים הלא נכונים נפגעים מזה - נהגי המוניות, בעלי החנויות, בנקאים ואנשים שלא קשורים לממשלת הרשות הפלסטינית".

בהמשך נשאל על הרשות הפלסטינית ואמר: "לא משנה אם אני מאמין בהם או לא, זה הם שמנהלים את האזור המסוים הזה ביהודה ושומרון. ואתה לא רוצה שהם יחוו קריסה כלכלית בלי שיש מישהו שיבוא במקום. והאמת היא שאני לא חושב שישראל רוצה בקריסה כלכלית מוחלטת. אבל מה שישראל כן דורשת זה שהם יפסיקו את התשלומים למחבלים ויפסיקו את תוכנית הלימודים בבתי הספר שמלמדת ילדים פלסטינאים לשנוא יהודים ולגדול עם רצון להרוג אותם".

הצרפתים והבריטים יקבלו ריבונות ביו"ש בתגובה להכרה במדינה פלסטינית

האקבי נשאל האם בתגובה לניסיון להכיר במדינה פלסטינית הגיע הזמן לריבונות ישראלית ביהודה ושומרון? "זה הדבר השלישי שאני אומר שהגיע כתוצאה ישירה של כל דיבורי השטויות האלה מצד האירופאים והרשות הפלסטינית. בנוסף לעניין הכלכלי ובנוסף לפרישת חמאס מהמשא ומתן. זה באמת נתן לישראל תחושה של 'אם אתם הולכים לעשות את זה, אם כבר, שנכריז על ריבונות על חלקים מיהודה ושומרון'. אני לא חושב שזה מה שמקרון וצרפת התכוונו שיקרה, אני לא חושב שזה מה שהבריטים רצו - אבל זה מה שהם יקבלו. כי הם ממשיכים ללחוץ וללחוץ".

"ארה"ב הייתה באמת חזקה בעניין", המשיך השגריר. "קולותינו נשמעו בקול רם כשאנחנו אומרים 'תפסיקו עם השטויות האלה'. וזה הוביל לכמה יחסים שבורים עם בעלות בריתנו, זה הוביל לכך שהטלנו סנקציות על חלק מהאנשים בבית הדין הפלילי הבינלאומי. נמשיך לנקוט בפעולות נמרצות. זה לא שאנחנו רק שולחים איזה מכתב חריף, אנחנו נוקטים בפעולות לגיטימיות".

"הנשיא טראמפ מאוד תומך בישראל"

עוד נשאל האקבי: לְמה אתה חושב טראמפ התכוון כשהוא ענה לשאלת ערוץ 7 בנוגע לריבונות, הוא אמר שתהיה הכרזה בעניין בהמשך - זה לא קרה. מהי באמת המדיניות והעמדה של הנשיא טראמפ ושל הממשל שלו בנוגע לריבונות?

"אין מדיניות רשמית שפורסמה", השיב, "אבל לגבי הגישה הכללית של ממשל ארה"ב, וזה משהו שאני יכול לדבר עליו, אני לא יכול לדבר על נושא ספציפי כמו האם הוא יתמוך בריבונות או לא? אבל באופן כללי, הנשיא מאוד תומך בישראל כמדינה ריבונית שמקבלת החלטות לבד על בסיס מה שהיא חושבת שטוב לישראל. ולא ראיתי ולא קיבלתי כל מסר שהמדיניות הזו השתנתה. כשגריר, אין לי את הזכות לקבוע את המדיניות, אני פשוט זוכה להדהד אותה. כמו שאני אומר לאנשים: אני לא הכימאי, אני לא מייצר את התרופות - אני הרוקח, אני פשוט מחלק את זה".

עוד נשאל מה יקרה אם ערב הסעודית, למשל, תגיד: נמשיך עם הסכמי אברהם רק בתנאי שתהיה גם הקמת מדינה פלסטינית? "כשאנשים אומרים שחייבת להיות מדינה פלסטינית, התגובה הראשונה שלי היא לשאול אותם איפה זה יהיה? אתן לך מפה ואתה תצייר אותה בשבילי. תגיד לי איפה זה יהיה. תגיד לי איך זה נראה וכמה זה קרוב לישראל ומי ינהל את זה? האם זו תהיה הממשלה הנוכחית? האם זה יהיה אבו מאזן, שנמצא כעתבשנה ה-20 של כהונתו בת ארבע השנים? האם אלה יהיו אנשים כמוהו שאומרים: אם תשאר לנו רק פרוטה אחת, ניתן את זה למחבלים שרצחו יהודים? האם אנחנו באמת חושבים שזה מישהו שאתם רוצים להעניק לו מדינה חדשה? הם באמת עוד לא גינו באמת את מה שקרה בשבעה באוקטובר ודיברו בתקיפות בצורה לגיטימית. האם זה מי שישלוט שם?"

נתניהו וטראמפ צילום: דניאל טורוק, דוברות הבית הלבן

"אז כשאנשים אומרים, אנחנו חייבים שתהיה לנו מדינה פלסטינית אני רק רוצה שהם יענו כמה שאלות פשוטות: תראה לי איפה זה על המפה, כיצד ייווצרו גבולותיה? מי יכול לגור שם, מי לא יכול לגור שם, ומי ימשול? ומה תהיה התרבות של אותה ממשלה? האם הם ימשיכו להאמין שישראל לא צריכה להתקיים ושלהם מגיע 'מהנהר ועד הים'?"

לשאלה על התקיפה בדוחא השיב האקבי כי היא לא הייתה מתואמת עם ארצות הברית, "זה לא היה מתואם, בהחלט לא. ראש הממשלה חזר ואמר שזהו מעשה שישראל עשתה בעצמה. לא ביקשו רשות, זה לא היה משהו שנעשה בתיאום או כחלק מהסכם שיתוף פעולה עם ארצות הברית או לצורך העניין, עם כל אחד אחר. זו הייתה פעולה חד צדדית מצד ישראל. הוא היה מאוד ברור לגבי זה. ואני חושב שהנשיא היה ברור. זה אולי לא מה שאנחנו היינו עושים, עם זאת ישראל ממש לא נמצאת במצב של מערכת יחסים בעייתית עם ארה"ב, ממש לא".

לטראמפ ונתניהו "יש קשר חזק"

הוא ציין כי גם אחרי התקיפה "אנחנו לא מסיימים ואפילו לא שוברים את הקשר שלנו עם ישראל. הנשיא גם לא פוגם במערכת היחסים שלו ברמה האישית עם ראש הממשלה, עדיין יש קשר חזק. למעשה, אם אנשים אומרים: 'אוי, הם ממש כועסים אחד על השני', ואומרים שהנשיא טראמפ כועס על ראש הממשלה נתניהו - אם כך, למה לעזאזל הנשיא הזמין אותו לבוא לוושינגטון כשהוא מגיע לארה"ב כדי לדבר באו"ם? הוא הזמין אותו לבוא לבית הלבן, שזה אומר שהוא יהיה בבית הלבן יותר מכל מנהיג זר אחר בפער גדול, מאז שנכנס לתפקידו. אף אחד אפילו לא קרוב למספר כזה של ביקורים".

"אני מתפלל לשלום ירושלים, שזה יהיה אמיתי"

לקראת ראש השנה איחל השגריר שיחזור השלום ושהחטופים ישובו לביתם, "בואו נקווה שהשנה החדשה תתאפיין בזה שהחטופים כולם חוזרים הביתה ושאני מוריד את הסיכה הזו ואף פעם לא אראה את זה שוב. כי כשאני אוריד את זה, לא אשמור את זה כמזכרת, אני אפטר מזה, אני אהרוס את זה, כי אני אף פעם לא רוצה להזכר במה שעברו האנשים היקרים האלה".

"ובנוסף, אני מתפלל לשלום ירושלים, שזה יהיה אמיתי, ושכל אם בישראל תוכל להרדים את תינוקותיה בלילה מבלי לפחד שהיא תצטרך להעיר אותם מספר פעמים ולברוח איתם למקלט, כדי להגן עליהם מפני הריגה על ידי מישהו שהמטרה שלו זה לקיחת חייהם", חתם השגריר האקבי את השיחה.