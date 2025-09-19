איש הימין ברל'ה קרומבי יוצא במתקפה חריפה נגד השר לשעבר יועז הנדל ושותפתו שבות רענן, בעקבות הכרזתם על הקמת מפלגה חדשה בשם "המילואימניקים".

בפוסט שפרסם קרומבי, ששירת במילואים במשך יותר מ-300 ימים מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, הוא תקף את השימוש בשם "המילואימניקים" לצרכים פוליטיים.

"שירתתי במלחמה הזו מעל 300 ימי מילואים. יחד איתי עוד עשרות אלפי מילואימניקים - מימין ומשמאל, דתיים וחילונים. באיזה קטע אתם קוראים למפלגה הפוליטית שלכם 'המילואימניקים' ונושאים את השם הקדוש הזה לשווא?!".

קרומבי השווה את המהלך למהלך דומה שביצעו אנשי השמאל, לדבריו, כשהשתמשו בשם "אחים לנשק" למטרות פוליטיות. "לא הספיק לשמאל שגנבו כבר פעם אחת את 'אחים לנשק', אז אתם מנסים לנכס לעצמכם גם את 'המילואימניקים'?! תתביישו".