נתניהו ורעייתו בחנוכת הרחוב עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו השתתפו אתמול (חמישי) בחנוכת רחוב בשוהם על שמו של הלוחם סמ"ר עמית בונצל הי"ד, שנפל בקרב ברצועת עזה.

נתניהו פתח בדברים אישיים על אובדנו של בונצל, "עמית נפל בלחימה העצימה, ערב חג החנוכה. כשהוא נטמן בהר הרצל, התחושה שלכם הייתה שהשמש כבתה. זה רגע של שבר נורא, כאילו שלוקחים איבר בגוף שלך, וגודעים אותו באבחת חרב".

בהמשך ציין כי משפחתו של בונצל הפכה את הכאב לכוח, "בעומק החשכה - החל המסע שלכם בדרכו של עמית. שמעתם את קולו אומר לכם: 'תמשיכו, תמשיכו. תמשיכו עד לניצחון!' ואתם המשכתם. קמתם מעפר - כדי להקים אחרים. קמתם לנחם משפחות דואבות. קמתם לבקר את הפצועים בבתי-החולים. קמתם לרומם את רוח העם. קמתם להשמיע קול בהיר וצלול על צדקת הדרך. מה אמרתם? אמרנו, אתם אמרתם: 'ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים', - אמרתם לי. 'להמשיך, ראש הממשלה. תמשיכו עד הניצחון'".