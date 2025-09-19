רב השומרון הרב אליקים לבנון פנה השבוע במכתב גיבוי לשר הביטחון ישראל כ"ץ עם פתיחת מבצע 'מרכבות גדעון ב' בעיר עזה.

הרב ציין במכתב את הדרישה לקיום תפילות בקבר יוסף שבשכם, זאת לציון 25 שנה לנטישת מתחם הקבר והפקרת לוחם מג"ב מדחת יוסוף למוות במקום. הרב הבהיר כי מדובר בעניין ביטחוני המשמש כסמל מול הטרור.

הרב לבנון הדגיש כי "בעקבות מלחמת חרבות ברזל, מדינת ישראל הולכת ומגלה את כוחותיה בכל התחומים: כוחות הביטחון, צה"ל לכל זרועותיו, מגלה את יכולותיו, בהרחבת השליטה, בצפון ובדרום. מדינת ישראל הופכת למעצמת נשק, והפיתוחים הצבאיים מבוקשים בכל העולם. הכלכלה יציבה, למרות הניתוחים המנבאים שחורות".

עוד הוסיף וציין כי מדובר ב"הרחבת המשילות של מדינת ישראל, בכל האיזורים", לדבריו, "קבר יוסף ננטש לפני 25 שנה. עד כה, לא הותרה שהיה בקבר יוסף. בחצי היובל לנטישה, הגיעה העת לתיקון! אני מעלה בפניך בקשה, להתיר לקיים את שני ימי ראש השנה בקבר יוסף, לחדש את התפילות, ולהעלות את קולות השופר מהמקום הקדוש".

"אנו מודעים לסיכונים הכרוכים בכך, אך אין ספק שקביעת עובדה של שהיה במקום, היא חיזוק גדול למשילות של מדינת ישראל. אנו רואים בכך אירוע צבאי/בטחוני ממדרגה ראשונה, כיבוש הלכה למעשה! יישר כח על כל פעולותיך למען העם והארץ", סיים הרב.