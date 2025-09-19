ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פרסם פוסט אישי לזכר אביו, ג'ים בנט ז"ל, במלאת עשר שנים לפטירתו.

"אבא חסר לי מאד. כל מה שיש לי, קיבלתי ממנו ומאמא תיבדל"א: לאבא היתה עין טובה. מעולם לא אמר דבר רע על ישראל. מבחינתו זה נס עצום שהיא קיימת ורק צריכים לומר תודה ענקית שזכינו ולבנות אותה".

"אף פעם לא ריכל או דיבר לשון הרע על אף אחד. אף פעם לא קיטר, רק פעל. הוא לימד אותנו שהכל תלוי בנו, במאמץ, בהתמדה. הוא הקים עסק בעשר אצבעותיו ולימד אותנו מהי יזמות".

"אחרי שעלו ארצה, אבא התעקש להתגייס לצה"ל למרות גילו, ונלחם כתותחן במלחמת יום הכיפורים ובמלחמת לבנון הראשונה. כילד בן עשר אני הייתי בחרדה גדולה כשהוא גויס בצו-8 והסענו אותו לנקודת המפגש. חשבתי שהוא ימות ולא אראה אותו שוב. כמה הוא היה גאה בשלושת בניו, אשר, דני ואני, ששירתנו בו-זמנית בצה"ל! (בחיל האוויר, חיל הים, וחיל רגלים)".

"אבא קרא ספרים, בעיקר היסטוריה יהודית, והחדיר בנו שאנחנו חלק ממשפחה גדולה של העם היהודי.תמיד היה מביא הביתה אורחים שפגש בבית הכנסת בשבת. הוא לימד אותנו שצריך לדאוג לכל יהודי באשר הוא. הוא ואמא תמיד היו "עיוורי צבעים" בנוגע לעדות השונות, ספרדים, אשכנזים, תימנים וכו ולא הבינו מה זו החלוקה בין היהודים.

אבא נלחם למען שחרור יהודי ברית המועצות, ואף טס לרוסיה בשנת 1980 (!) עם אמא, לפגוש קהילות יהודיות שם ולחזק אותם. אבא היה נדיב לב, תרם משך כל חייו לנזקקים, והפך עולמות למען אנשים במצוקה, במיוחד עולים חדשים שהתקשו. אני מאד מתגעגע לאבא, ומנסה להמשיך את דרכו, בדרכי שלי".