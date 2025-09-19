אירוע הכנסת ספר תורה נערך אתמול (חמישי) בישיבת ההסדר חולון, לעילוי נשמתה של רינה דניב הי"ד, שנרצחה בפיגוע בעיר לפני כשנה.

ספר התורה נתרם על ידי בני משפחתה, שבחרו להנציח את זכרה בדרך יהודית וערכית.

באירוע השתתפו ראש העיר חולון, שי קינן, ראש הישיבה הרב טל שאוליאן, ראש מרכז "אור חדש" הרב שאול פיינה, תלמידי הישיבה ותושבים רבים. האירוע נפתח ברחבת המדיטק בשירה וריקודים, כשספר התורה מונף על כתפי תלמידי הישיבה.

ראש העיר קינן אמר במהלך האירוע, "התשובה הציונית היהודית ההולמת ביותר לשנאה האנטישמית כלפינו, היא הכנסת ספר תורה והתחזקות ביהדותנו". ראש הישיבה, הרב טל שאוליאן, הוסיף, "כשאנחנו מאוחדים יחד בשמחתה של תורה - אין שום כוח בעולם שיכול לעמוד מול העוצמות האדירות שהקב"ה נותן לנו".

בהמשך יצאה תהלוכה ססגונית ברחובות העיר, בליווי שירה וריקודים. המוני תושבים צפו בתהלוכה ממרפסות בתיהם או הצטרפו אליה לאורך הדרך. תלמידי הישיבה הובילו את השמחה בעוצמה ובהתלהבות.

עוז, בנה של רינה הי"ד, שיתף ברגע מרגש, "הבית לא היה מאוד דתי, אבל בתקופות קשות לעם ישראל אמא תמיד הייתה יושבת לקרוא תהילים - באמונה הכי פשוטה ותמימה שיש". לאחר דבריו, פצח בשירה ספונטנית של "ה' יתברך תמיד אוהב אותי", שהלהיבה את ההמונים.

כשספר התורה הגיע לבית המדרש, הוכנס לארון הקודש. בשלב זה נשמעה אזעקה בעקבות שיגור טיל מתימן, אך האירוע לא הופסק והחוגגים המשיכו בשמחה. אחיה של רינה, יוסף, אמר, "במשנה נפסק שנוח לאדם שלא נברא משנברא, ועכשיו כשנברא - יפשפש במעשיו. אם המעשים שאנחנו עושים הם מעשים כאלו, של שמחה וריקודים לכבודה של התורה - אין לי ספק שראוי לנו שנבראנו".

בסיום האירוע אמרו תלמידי הישיבה, "שמחים על הזכות לקבל אלינו לבית המדרש את ספר התורה, מקווים להמשיך לשמוח ולשמח בעיר המדהימה הזאת". מנהל הישיבה, הרב זאב לוין, סיכם, "כל מי שזכה לשמוח בשמחתה של התורה - יזכה שה' יתברך ישמח אותו תמיד".

צילום: אלאור דוד כהן

