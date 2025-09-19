שיעור פרידה מרגש התקיים בישיבת כרם ביבנה לרגל עזיבתו של הרב אריה שטרן לאחר 35 שנות הוראה ולימוד. הרב עובר להתגורר בקריית משה בירושלים.

שיעור פרידה של הרב אריה שטרן צילום: ללא קרדיט

באולמי 'נוף ירושלים' נערכה חתונתו של איש התקשורת דודי בן חמו עם בחירת ליבו לאה גרוסמן, בהשתתפות שרים, חברי כנסת, אישי ציבור ואנשי תקשורת.

החופה של דודי בן חמו ללא קרדיט

בריקוד עם השר בן גביר צילום: באדיבות המצלם

רגע לפני יציאתם לקרב, לוחמי אוגדה 162 קיבלו חיזוק ותפילה מידי רב האוגדה, רס"ן הרב יוסף לוין, ורב פיקוד הדרום, סא"ל הרב דוד חיימוב. השניים ערכו תפילה מיוחדת בליווי חצוצרות, כדי לחזק את רוח הלוחמים.

תפילה לפני היציאה לקרב ללא קרדיט

השבוע התקיימה חתונתם של עוזיאל, בנו של הרב יאיר רוזנטל ממכינת בית אל, ונעה, נכדתו של הרב אליהו רחמים זיני מחיפה, ראש ישיבת אור וישועה. את החופה ערך הרב זלמן ברוך מלמד.

חתונת ילדי הרבנים צילום: באדיבות המצלם

בכנס השנתי של מגזין "פנימה" השתתפו אלפי נשים, ורקדו לכבוד הכלה רחל גולדברג. הזמרות יובל דיין, עדי אלבחר, יפעת לרנר וספיר גזבר פצחו בשירת "ישיש" ספונטנית, והקהל הצטרף בהתרגשות לחגיגה בריקוד סוער.

חוגגות לרחל על אירוסיה חגית רז

השבוע נכנס הרב אביעד חזני לתפקידו כמפקד בית הספר למקצועות הרבנות.

הרב אביעד חזני צילום: באדיבות המצלם

אל"מ הרב שוהם עורקבי, רמ"ט הרבנות הצבאית, השתתף בחתונת אחיינו נעם תנעמי - בנו של השדרן ידידיה תנעמי מכאן מורשת - ואף נצפה רוקד בשמחה.

הרב עורקבי בחתונה צילום: באדיבות המצלם

בישיבת שבי חברון המשיך הרב אהרל'ה פרנקו את שיעורו שנקטע בעקבות אזעקה. התלמידים והרב נכנסו למרחב המוגן, ושם הועבר השיעור עד תומו.

השיעור במרחב המוגן צילום: באדיבות המצלם

המוהל הרב יהודה תורגמן נראה השבוע מתברך על ידי גדול המוהלים, הרב צמח הירשפלד.

המוהל מברך צילום: ללא קרדיט

בבית אל נערך סיום סדר נזיקין במסגרת הדף היומי על ידי חבורה הלומדת יחד כבר 50 שנה, עוד לפני הקמת היישוב.

הסיום בבית אל אריה מינקוב

בפתח תקווה התקיים סיום מסכתות עבודה זרה והוריות בבית הכנסת המרכזי בשכונת פסגת הדר, בשיעורו של הרב אריאל דרייפוס, בהשתתפות הרבצ"ר לשעבר תא"ל (מיל') ישראל וייס, איש התקשורת אודי טנא ואישים נוספים.

סיום המסכת צילום: ללא קרדיט

עשרות נשים התכנסו במאהל הגבורה בירושלים לערב התעוררות לכבוד חודש אלול, ביוזמת משפחות שכולות. הערב כלל שירה עם הזמרת ריקה רזאל, סיפורים אישיים ושיעור של הרב שלמה אבינר.

ערב התעוררות מיוחד לנשים פורום הגבורה

ארגון צל"ש ערך ערב חיזוק לנשות קבע וסדיר בבית 'אשת חייל'. השתתפו כ-100 נשים, שזכו להופעה של הזמרת רוחמה בן יוסף ודברי חיזוק מהרב פרץ איינהורן, יו"ר הארגון.

רוחמה בן יוסף מופיעה באירוע צילום: ענבל למברגר

הזמר בן צור הופיע השבוע בבנייני האומה בירושלים במסגרת אירוע סליחות לאלפי בני נוער. מאחורי הקלעים הפתיעו אותו ואת ארוסתו משפיעניות מיזמת "מסע ממנהיגות לאחדות", בהובלת ברכה שילת ושרון אדם שאיחלו להם מזל טוב. בין המשתתפות נראו ציפי רפאלי, אור שפיץ, יובל מעתוק ועוד.

בן צור מודה למשפיעניות שהפתיעו אותו אור גפן

לרגל חגיגות 58 שנים להקמתו המחודשת של כפר עציון, עובדי ערוץ 14 התכנסו בבית ספר שדה כפר עציון להרמת כוסית חגיגית לקראת השנה החדשה.

עובדי ערוץ 14 בכפר עציון צילום: באדיבות המצלם

הרב יגאל כהן בירך את יובל לוי, זוכה "האח הגדול 2025", ואמר, "מזל טוב על הזכייה, תמשיך לקדש שם שמיים ברבים, אני שמח בשבילך".

הרב יגאל כהן מברך את יובל לוי שמעון ברדי. באדיבות: איציק אוחנה

בפתח תקווה נחנכו המשרדים החדשים של עמותת "מנציחים", הפועלת לחידוש ספרי תורה להנצחת חללי המלחמה. לצד המייסד יהודה לנצקרון ויו"ר העמותה חיים מייטליס השתתפו גם אישי ציבור רבים שבאו לכבד ולהוקיר את פעילות הארגון.