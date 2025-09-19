יו"ר ועדת הפנים ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), הגיע הבוקר (ו') למעבר אלנבי, לזירת הפיגוע הקשה שאירע אמש. הפיגוע, בו נרצחו אמש שני חיילים.

ח"כ קרויזר חזר למקום בו ביקר לפני כחודש בדיוק, אז הגיע למחות כנגד העברת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה וחסם משאיות סיוע.

"הגעתי לכאן לפני חודש כדי להזהיר בדיוק מפני מה שקרה אתמול", אמר קרויזר. "הזהרתי שוב ושוב שהסיוע ההומניטרי שאנחנו מעבירים לאויב הוא מסוכן. אמרתי אז שזה יתפוצץ לנו בפנים, והנה - זה קרה".

קרויזר קרא לעצור באופן מיידי ומוחלט את העברת הסיוע לרצועה. "איך יכול להיות שאנחנו ממשיכים להאכיל את מי שרוצח את אזרחינו ומחזיק את חטופינו בשבי בתנאים קשים?" תהה קרויזר בזעם. "כל עוד החטופים נמקים בשבי חמאס, שום סיוע לא צריך לעבור. זו הדרך היחידה ליצור לחץ אמיתי שיחזיר אותם הביתה".

לדבריו, המדיניות הנוכחית היא הפקרות ביטחונית ומוסרית. "אנחנו משדרים חולשה כאשר אנו מממנים את האויב בזמן שהוא תוקף אותנו. עלינו להשתמש בכל הכלים שברשותנו, והפסקת הסיוע ההומניטרי היא הכלי החשוב ביותר. הגיע הזמן שנבין: מה שטוב לחמאס לא יכול להיות טוב לנו".

קרויזר סיכם את דבריו בקריאה ברורה לממשלה: "הגיע הזמן להפסיק את ההפקרות. חייבים לעצור את הסיוע ההומניטרי באופן מוחלט, עד שאחרון החטופים ישובו לביתם".