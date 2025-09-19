משפחתו של עמירם בן אוליאל, שהורשע ברצח בכפר דומא לפני כעשור, לאחר שהוצאה ממנו הודאה בעינויים בחקירות שב"כ, תוקפת את שופט בימ"ש העליון יוסף אלרון שפרש אתמול (ה') משיפוט ואומרת לשופט אשר הכשיר את העינויים כנגד בן אוליאל "יצאה תקלה תחת ידך - זרקת חף מפשע לכלא".

הדברים מגיעים כתגובה לדבריו של אלרון בטקס הפרישה שם אמר כי הוא "נושא תפילה לבורא עולם שלא נפלה תקלה תחת ידי". אלרון היה אחד מהשופטים בהרכב בימ"ש העליון שדן בערעור של בן אוליאל כנגד הרשעתו, והכשיר את ההודאה שהוצאה מבן אוליאל בעינויים.

לדברי המשפחה, "השופט אלרון - יצאה תקלה תחת ידך. הכשרת הודאה שהוצאה בעינויים קשים במרתפי השב"כ וזרקת חף מפשע לכלא. השופט אלרון לא עמד לצד החלש אלא רמס אותו. הוא לקח אדם חף מפשע, שעונה באכזריות והוכרח להודות במה שלא עשה, והכשיר הרשעה שמתבססת על הודאה שהוצאה בעינויים. בשל החלטתו, עמירם שלנו, יושב כבר עשור בכלא על לא עוול בכפו. במקום לאפשר לעמירם משפט צדק, אלרון סתם את הגולל על עמירם בן אוליאל בעודו חי".

כאמור, הדברים מגיעים כתגובה לדברי השופט אלרון אתמול (ה') בטקס הפרישה בבימ"ש העליון אלרון אמר בין השאר "מהמקום שבו גדלתי וממנו הגעתי לכס השיפוט - ממקום ששום דבר לא היה מובן בו מאליו - התגבשה בי תפיסת עולם זו ביחס למילוי תפקיד השפיטה, ושל שופט בית המשפט העליון בפרט ובמיוחד. בחינת גורלו של היחיד לא רק במשקפי הדין ה"יבש" אלא גם בעיניים אנושיות ורואות לב, וזאת בשאיפה ככל שהדבר היה דרוש וניתן, לשלב את שורת הדין עם רוח של חמלה, תוך מחויבות לצדק בסיסי אנושי ונכונות לסייע לדל.

ואכן, בעבודתי השיפוטית, הנחני הפסוק מתהילים (כ"ז א') התלוי בלשכתי "ה' מעוז חיי ממי אפחד", דבר הבא לידי ביטוי באלפי התיקים בהם דנתי ופסקתי. ברוח דברים אלה נהגתי לאורך שנות כהונתי, ואני נושא תפילה לבורא עולם שלא נפלה תקלה תחת ידי", דברי אלרון.

במטה צדק לעמירם אומרים כי ימשיכו לפעול כנגד הרשעתו של בן אוליאל. ובכוונתם לערוך בשבוע הבא מחאה מול בימ"ש העליון בעניין.