הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים הבוקר (שישי) תחקיר ראשוני בזירת הפיגוע שאירע אמש במעבר אלנבי, בו נרצחו שני חיילי צה"ל. בתחקיר השתתפו מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, ראש אגף התכנון אלוף אייל הראל, מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט, אנשי רשות שדות התעופה ומפקדים נוספים.

בעקבות הפיגוע, הנחה הרמטכ"ל על הפסקה מיידית של מעבר השיירות מירדן לרצועת עזה עד לסיום התחקיר והפקת הלקחים.

לאחר התחקיר, קיים הרמטכ"ל הערכת מצב וסיור במוצב "ינשוף", יחד עם מפקד אוגדה 96 תת-אלוף אורן שמחה, מפקד חטיבת הבקעה והעמקים ומפקדים נוספים בגזרה.

בדבריו אמר הרמטכ"ל, "אתמול נרצחו כאן שניים מחיילינו. זה אירוע חמור וקשה, נתחקר אותו לעומקו ונפיק ממנו את הלקחים. בחודשים האחרונים הקמנו אוגדה ייעודית בגבול המזרחי, אנו מחזקים ונמשיך לחזק את כלל מרכיבי ההגנה בגבול זה".

בהתייחסו ליחסים עם ירדן, הוסיף הרמטכ"ל, "גם לאחר האירוע הקשה אתמול, עלינו לזכור כי שיתוף הפעולה האסטרטגי-ביטחוני עם ירדן תורם רבות לצה"ל ויש לשמר אותו".

עוד ציין זמיר, "צה"ל פעל השבוע במספר רב של זירות בהגנה ובהתקפה. אנחנו לפני תקופת החגים, תקופה בה נדרש להמשיך להיות דרוכים וחזקים בכלל הזירות. אנחנו נהיה בכל מקום שנידרש בכדי למנוע פגיעה באזרחי מדינת ישראל. חיילי צה"ל עומדים על משמרתם כדי לאפשר לעם ישראל לחגוג את חגי תשרי בשלווה - זה התפקיד שלנו".