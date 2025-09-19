ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע אמש (ה') למטה שירות הביטחון הכללי, ונפגש עם מ"מ ראש השב"כ ופורום מטה השירות במסגרת הרמת כוסית לראש השנה.

ראש הממשלה דן עם פורום ההנהלה הבכיר של השירות על האתגרים הצפויים בשלל הזירות, ושיבח אותם על פעילותם.

"אני רוצה באמת להודות לכם על עשייה ענקית למען ביטחון ישראל. הצלתם הרבה מאוד חיים, גם ביהודה ושומרון, גם בעזה הצלתם חיים בפעולות הצלה וחילוץ, ואתם עושים פעולות רבות שעם ישראל ואזרחי ישראל לא יודעים עליהן, אבל אני יודע עליהן.

אני רוצה להביע הערכה בשם מדינת ישראל לשירות הביטחון הכללי שדואג לביטחון הכללי של מדינת ישראל. אני גם רוצה להודות לך (מ"מ ר' השב"כ) על ההובלה החשובה והטובה, ולכולכם, על המסירות והעבודה והתוצאה. תודה רבה לכם. שנה טובה".