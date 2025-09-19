בבית העלמין הצבאי בחדרה הובא היום (שישי) למנוחות תושב העיר סגן רון אריאלי, שנהרג לצד שלושה לוחמים נוספים לאחר שהאמר שבו נסעו עלה על מטען ברפיח שבדרום רצועת עזה.

סגן רועי אלוני, מ"מ בגדוד דקל של בית הספר לקצינים בבה"ד 1 שפיקד על הכוח, סיפר: "רצתי אליך להאמר, החזקתי אותך, לא רציתי להיפרד ממך. משכתי אותך איתי, לא מוותר, צועק לך 'אריאלי', ואז ענן שחור סביבנו ואני לא מאמין".

סגן אריאלי, שנפל ביום הולדתו ה-20, שירת בשבועות האחרונים כלוחם בחטיבת גולני, והיה צוער בעיצומו של קורס הקצינים. האב שגיא והאח אדיר אמרו קדיש ומיררו בבכי.

רון אריאלי מובא למנוחות צילום: Tal Gal/Flash90

אסף, חבר של אריאלי מחטיבת גולני, ספד בדמעות: "היית גבוה, אדם מרשים עם חיוך כובש. היית החבר של כולנו, רדפת צדק עם עשייה ועזרה לכולם. אדם טהור עם לב של זהב. הצלחת למצוא מטען באחת הפשיטות, וככה הצלת את כל הכוח שלנו. מי היה מאמין שתהיה תחת ארון. נזכור אותך, את הרדיפות שלך לצדק למען האחר. אחרי שנה של לחימה ככה אנחנו צריכים לחגוג לך. מזל טוב אחי, אני אוהב אותך".

בפיצוץ ההאמר ברפיח נהרגו גם רב-סרן אומרי-חי בן משה (26) מצפריה, סגן איתן אבנר בן יצחק (22) מהר ברכה וסגן ערן שלם (23) מרמת יוחנן.