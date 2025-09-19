הזמר החסידי מרדכי בן דוד משיק סינגל חדש בשם "וכל באי עולם" לקראת הימים הנוראים. השיר יוצא לקראת תפילות ראש השנה ויום הכיפורים.

מרדכי בן דוד שיתף את תחושותיו האישיות מהלחן, ואמר, "בכל שנה, כשאני מגיע למילים ‘וכל באי עולם’, לבי רועד. כולנו עומדים לפני ה', כל נשמה ידועה ונספרת. אנו לוחשים את המילים שחודרות עד לנפש: מי יחיה ומי ימות, מי ירום ומי יישפל".

הזמר הוסיף, "ובתוך כל יראת הדין - יש גם רחמים. זו הזדמנות אמיתית לשוב ולהתחבר מחדש עם הקדוש ברוך הוא. לשיר את התפילה הזו מרגש אותי מעבר למילים. תקוותי היא שהשיר יעזור לכם לחוש את קרבת ה' ויעורר את כולנו לחיות עם יותר משמעות בשנה הקרובה. שנה טובה ומתוקה".