במהלך פעילות משטרתית שנערכה הבוקר (שישי) בכביש 6 צפון, הבחינו שוטרי ימת"א, בסיוע טייסי היחידה האווירית של משטרת ישראל, ברכב שנע במהירות חריגה במיוחד של 233 קמ"ש - במקום בו המהירות המותרת היא 110 קמ"ש בלבד.

הנהג החל בבריחה, אך לא לקח בחשבון שמסוק משטרתי עוקב אחריו מהאוויר. צוות האוויר עדכן את הכוחות בשטח, והמרדף הסתיים בחסימה יזומה. הנהג נעצר ונלקח לחקירה על ידי בוחני התנועה בתחנת המשטרה בעכו.

בשלב זה נתפס רכבו, ששוויו מוערך בלמעלה מ-500,000 שקלים, ורישיון הנהיגה שלו נפסל לתקופה של 30 ימים.

טייס המסוק שתיעד את המרדף סיכם, "רוצחים על הכביש". במשטרה מסרו כי "התנהגותו של הנהג מצביעה על כך שמדובר בנהג בעל סממנים עברייניים בתחום התעבורתי, והוא מסוכן לעצמו ולמשתמשי הדרך האחרים. שוטרי אגף התנועה יעשו כל שניתן על מנת שנהגים מסוגו יורחקו מהכביש".